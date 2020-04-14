永豐臺灣ESG永續優選基金 精挑台股永續企業佼佼者

今年因為全球對抗新冠疫情，讓全世界同步落實了綠色、環保、永續、健康等行動，永豐投信4月15日起展開募集第一檔台股ESG主動型基金－《永豐臺灣ESG永續優選基金》，鎖定投資台股ESG永續企業，從投資出發為綠色地球、永續成長盡一份機構投資者責任，亦是落實永豐金控永續主軸中有關推動永續金融的長期目標，為投資人精挑台股ESG永續企業佼佼者，提供良心投資新選擇。

永豐投信打造永豐臺灣ESG永續優選基金多層部署的投資研究團隊組合，除了由台股投資研究團隊資深經理人李盈儀擔任核心經理，並由科技產業研究員賴建亨擔任該基金協管經理，此外，借重量化模型團隊提供Smart Beta智慧選股策略，結合高股息、高品質、低波動等因子進行個股優化篩選，同時產出多空模型每日訊號輔助等，投資股票池更全數鎖定臺灣指數公司與富時國際公司所編製臺灣永續指數成分股。

永豐臺灣ESG永續優選基金核心經理李盈儀指出，新冠肺炎疫情帶來全球金融市場動盪，不過，全球央行同步降息的貨幣政策，在抗疫階段帶來資金大寬鬆潮，在此期間，投資更要選擇股價穩健、漲升動能強、配息能力佳的標的。

李盈儀說，從2003年SARS疫情的經驗來看，全球股市在經歷疫情衝擊後，由於需求與成長回復動能，市場反彈力道強勁，以台股而言，在SARS發生期間最大跌幅達18％，但股價在疫情結束後的3個月、6個月後，分別出現15％至20％的漲幅。

這次的新冠疫情造成全球金融市場少見的急殺動盪，美股甚至出現多次熔斷，台股一度累計最大跌幅近24％，李盈儀表示，隨全球金融市場正逐步擺脫最動盪階段，研判4月份隨財報公佈，受全球停工、暫停交流等影響預期第一季財報偏弱，可能再度造成股價動盪，但在全球5G佈建、抗疫帶來的新經濟生態崛起，基礎建設持續投入，也醞釀第二季危機入市較佳進場點。

永豐臺灣ESG永續優選基金未來在投資操作上，納入臺灣永續指數成份股作為基金投資股票池，李盈儀強調，相較於被動式投資策略，未來在操作上能同時藉由市場多空訊號研判，能靈活調整持股水位，或判別個股與大盤beta連動性進行加減碼，以這次肺炎疫情發生的經驗來看，這檔基金可以在事件發生之際降低持股水位，同時調整持股至成份股中與大盤Beta值較低部位，相對指數更能因應市場變化降低投資風險或追求長期報酬優於臺灣永續指數的表現，結合三大Smart Beta智慧選股策略加值篩選臺灣永續指數優質且具備股價動能標的，此外，高股息為選股重點之一，在個股配息時機上可機動拉高投資比重，以提高退休族群、配息型需求投資人優化收息機會。

李盈儀說明，以往投資標的篩選主要關注財務分析如EPS表現，不過越來越多人重視企業ESG (Environment環境保護、Social社會責任與Governance公司治理)表現，將ESG納入營運過程的考量，更能成為優質企業的典範，同時能帶動企業營運的正向循環，股價與財務數據表現也相對持穩，這也符合投資人永續投資成長的理財需求。