「鉅亨好日子」助打造個人化退休投資組合

九家知名基金品牌 優質基金守護好日子

投資環境劇變，退休理財工具更需升級。「鉅亨買基金」於去年8月推出的「鉅亨好日子」退休專案，近期推出升級版，新增多家境外基金重量級品牌之基金可供投資人選擇。「鉅亨買基金」表示，退休理財是一項長期的財務規劃，而投資市場瞬息萬變，隨時會出現黑天鵝干擾，投資人除了要慎選退休理財商品之外，也要善用良好的投資策略，才能讓投資更安心並提早達成退休財富的目標。

「鉅亨好日子」這次精選九家境外基金知名品牌，包括安聯、鋒裕匯理、貝萊德、法國巴黎、摩根、摩根士丹利、路博邁、NN(L)及施羅德等18檔成立超過5年之優質基金，並依報酬率與波動度高低，提供「衝刺好日子」、「發展好日子」及「守護好日子」三種投資組合，投資人選擇其中一種投資組合後，可再進一步從中挑選3檔不同類型的基金標的，即可完成個人化的退休投資組合。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，目前市面上的退休理財方案多以單一基金為訴求，「鉅亨好日子」則是強調資產配置概念的投資組合式退休理財產品，可避免使用單一基金風險較難分散的問題，從這次肺炎疫情對投資市場造成的衝擊來看，更突顯重押在單一基金、單一市場、單一資產的投資風險。「鉅亨好日子」除了依報酬及風險高低提供三種投資組合選擇之外，每一項投資組合中又包含三種不同的資產類別，投資人透過「投資組合＋子基金」雙層篩選，不僅能完成符合個人目標的退休理財規劃，又能妥善做好風險分散，可說是一舉兩得。

「1+1」投資機制快速累積退休財富

除了採投組式分散投資風險的優勢之外，「鉅亨好日子」還有另一項特色，就是採單筆加定期定額「1+1」投資機制，讓投資人能更快速累積退休財富。張榮仁表示，市面上普遍強調以定期定額方式規劃退休理財，「鉅亨好日子」首創以「1+1」投資機制所打造的退休理財商品，單筆加定期定額方式，比起單純的定期定額，不僅贏在起跑點，後續再透過複利效果，累積財富的效率更能加倍。

根據「鉅亨買基金」的資料統計，「鉅亨好日子」推出至今，以積極型的「衝刺好日子」的申購金額佔比最高，超過整體銷售金額的56%；以年齡層觀察，以41至60歲區間的投資人最多，佔比超過6成，40歲以下也佔近3成。張榮仁認為，退休理財規劃的年齡層日趨年輕化，顯示國人對於退休理財的認知逐步提升。由於國人長壽及高齡社會已成常態現象，退休準備更要及早規劃，有萬全的準備，退休後才能真正過上好日子。

鉅亨好日子」目前推出全台最優惠的申購專案，今年底前申購，單筆及定時定額皆享零手續費，且定期定額零手續費優惠期長達3年，免收信託保管費，提前買回亦無需收取「贖回費用」。此外，現在在「鉅亨買基金」開戶，還享有兩筆定期定額終身零手續費的優惠。張榮仁表示，經過這一波大幅修正後，有些資產的投資價值已陸續浮現，建議投資人可逢低進場佈局，並利用「鉅亨買基金」推出的優惠方案，將投資費用降低，以更有效率的方式打造退休財富。