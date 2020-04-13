救經濟 降稅率 中小企業總會力促降營業稅至3%

「各國抗疫紓困金額與GDP占比」比較表。圖╱全國中小企業總會提供

我國中小企業家數有147萬家，佔企業總數97.6%，中小企業勞動人數也達890萬人，此次疫情蔓延加上經濟危機，百年浩劫，若維持不住，中小企業發生「倒閉潮」，將使社會動盪不安，勢必動搖國本，經濟重新洗牌。

目前先進國家陸續發布因應疫情之財政政策，投入龎大預算進行紓困救援，希望能全力挽救企業危機，我國也竭盡全力，除在防疫上表現傑出外，也投入相當之經濟與金融協助，且預先安排，超前部署，如兆元紓困，針對中小企業振興資金貸款額度，也從2,000萬元提高到1.5億，並且提出各項稅額緩繳、分期、代支利息、薪資補貼等政策，金管會也嚴正規定銀行對中小企業貸款，不得「授信回存」，此刻希望能澈底執行。

中華民國全國中小企業總會理事長李育家對於政府的各項紓困措施表示感謝與肯定。李育家認為，現在百業蕭條，企業經營受到極大影響，財政部日前也主動調降小規模營業人（攤商、小吃店）核定之營業稅額，但為力促經濟快速恢復動能，建議政府擴大適用範圍，並暫時將營業稅由5%降為3%，再搭配政府振興券的發放，可刺激消費，同步帶動供需全面急速回溫，為中小企業帶來即時雨，以挽救瀕臨停擺的消費市場。