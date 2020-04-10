中壽新推『雙利人生』投資保單 兼顧保障與資產

多種選擇更具彈性 動態特別收益策略更安心

新冠疫情持續升溫，為全球經濟帶來許多不確定性，美國聯準會還將利率調降至接近零的水平，面對低利率、高變化的時代，中國人壽建議不妨交給專業團隊，透過風險控管，做更完善的保障與資產配置。中國人壽全新推出「中國人壽雙利人生變額壽險」、「中國人壽雙利人生外幣變額壽險」、「中國人壽雙利人生變額年金保險」及「中國人壽雙利人生外幣變額年金保險」等四張投資型保單，並由主動式管理規模最大的外資—柏瑞投信擔任該檔全權委託投資機構，連結「柏瑞鑫動態特別收益全權委託管理帳戶(美元)」，協助保戶在保障強化或未來退休養老上，享受更有品質的保障。

「中國人壽雙利人生」系列商品連結「柏瑞鑫動態特別收益全權委託管理帳戶(美元)」， 其主軸為特別股及其他較高收益資產搭配作中性配置，加上全球資產動態配置策略，並依照大環境變化趨勢靈活調整股債配置比例，協助保戶在面對局勢未明的投資環境時，無需因市場事件衝擊而過於焦慮，更能安心面對多變的市場。

中壽雙利人生四大特色 保障退休皆適合

該系列商品具備四大特色：(1)選擇具彈性。幣別可依自身需求選擇新臺幣或美元，並提 供壽險及年金險雙平台，保戶想要強化保障或是規劃退休皆可行。(2)不需高門檻即可享有貴賓級服務。最低目標保險費為躉繳新臺幣10萬元或3,000美元，不定期超額保險費每次最低為新臺幣5,000元或150美元，且保戶毋須煩惱投資標的怎麼選，交由專業團隊，進行更周全的資產配置。(3)採級距收取保單管理費，累積資產更有利。(4) 配合階梯式每月提減撥回的設計，保戶可選擇現金給付、累積單位數或配置於停泊帳戶，彈性選擇運用。保戶藉由中長期持有投資標的，就有機會掌握成果，無論是強化自身保障或是提早開始退休規劃都很適合。

「中國人壽雙利人生」系列商品於 4月10日即在中國人壽業務通路、凱基證券、凱基銀行、中國信託銀行、高雄銀行及各保經代公司上架銷售。中國人壽提醒，保險通常做為長期資產配置的規劃工具，保戶投保後如未持續繳費有可能會影響保單效力；保單帳戶價值隨所選擇的投資標的績效波動，非屬保證給付項目，建議保戶應按自身的風險承受程度，選擇適合的投資型保單，才能讓保險商品發揮最符合需求的效果。