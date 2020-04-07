市場對新型冠狀病毒疫情蔓延、油價下跌，及全球經濟衰退感到憂慮，使高收益債券近期表現嚴重受壓，債券與貸款的信用利差在最近幾週明顯擴大。霸菱投顧認為，市場近期的急跌並非是因現階段企業發行人的相關信貸基本面發生變化，而是因外來或無法預料的衝擊所致。

展望未來，企業基本面可能會惡化，尤其是在較容易受到影響的產業，但目前高收益債券的信用利差，高出無風險的公債利率幅度達到600至1,300個基點，已為企業盈餘的實際風險提供充分有餘的補償。事實上，儘管從基本面的角度來看，許多優質企業基本上是穩健的，而且企業盈餘不太可能受到重大干擾，但這些企業的債券價格卻大幅下跌。

值得注意的是，低迷期過後，金融市場過往的復甦表現強勁。市場下跌持續時間從幾個星期到幾個月不等，但市場在波動及動盪期過後，通常會迎來復甦和上升。2008年全球金融危機、2011年歐洲主權債務危機、2016年商品危機以及2018年年底的波動均印證了這.點。儘管高收益債券的利差在上述期間明顯擴大，但市場在隨後的幾個月大幅上升。儘管每次危機都不盡相同，但以前亦經歷過類似的情況，因此若能小心應對，危機時期最終亦會帶來甚好的投資機會。

歷史證明，投資者幾乎不可能有效地選擇進出高收益市場的「時機」。相反，霸菱認為，基於「由下而上」的嚴謹信貸分析，以策略性的.線方式投資於高收益市場有眾多裨益。

霸菱團隊曾經在過去十多年出現嚴重衰退或波動的期間投資於高收益市場。因此，對市場上的企業有深刻了解，有望很好地判斷出面對目前市場上的風險，這些企業可能取得怎樣的表現。

最終，霸菱致力挑選那些能夠抵禦阻力，並於整個信貸週期持續表現佳的信貸。亦採取主動投資策略，從而避免投資於基本面脆弱的債券，並選擇實力較穩健的發行人。

霸菱在美國及歐洲擁有逾70名高收益投資專家，全球團隊保持緊密溝通，藉此，得以在各個地區物色到並把握相對價值投資機會。