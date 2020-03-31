公勝保經建議兒童節好禮　兒童保單規畫三部曲

兒童節即將到來，父母是否還在煩惱要送孩子什麼樣的禮物？公勝保經建議可以為孩子規畫一份專屬的保單，讓這份另類的兒童節禮物，陪伴孩子平安長大。

根據「世界人口綜述」（World Population Review）2019年各國生育率報告指出，台灣名列全球倒數第一，平均每位婦女只生1.218個小孩，因此每個孩子都是父母的珍寶。

公勝財顧財務顧問陳蓉蓉指出，現代父母具有提前規畫風險的趨勢，在孩子尚未出世前即會重新檢視保單，待孩子出生報完戶口後即可投保，補足父母的保障缺口，全家人皆獲得最完整的保障。母親就可以安心坐月子休養，享受新生命的喜悅。

兒童保單要如何規畫？公勝保經建議要以家庭經濟能力作考量，能針對兒童的年齡，分三部曲來規畫：

一、「首部曲」 －新生兒及學齡前兒童：

新生兒時期因抵抗力較弱，容易因為外在環境感染住院，成長中的幼兒容易發生意外，也容易因為小傷害造成失能，因此建議失能險、重大傷病險、意外險，並搭配基本實支實付醫療險。

公勝保經恒熙事業部經理徐筱媛表示，新生兒及學齡前兒童的保險規畫其實就是成人保單的項目，只是保障金額不須太高，基礎型年繳保費約1.5萬－2萬元以內即能規畫完整。若預算充足，除了可以提高保額，行有餘力也可以替孩子規劃教育基金。

購買意外險時，徐筱媛建議挑選含重大燒燙傷的保單，且至少要規畫兩家實支實付醫療險，住院日額合計至少2000元。 新生兒罹患重大傷病發生機率低，但若患病可將新式療法標靶藥物及免疫治療的費用轉嫁給保險公司，建議至少投保50萬。失能險是近幾年較新的保障觀念，一旦小朋友不幸失能，未來的人生將造成很大的家庭經濟負擔，長期的費用難以估計。

二、「二部曲」－國小兒童保單：

隨著孩子成長，往往因為行為衝動或疏忽而導致意外，建議能提高意外醫療險，甚至加保第三人責任險，以防孩子意外破壞公物或他人物品。公勝財顧財務顧問陳蓉蓉指出，目前市面上也有意外險結合第三人責任險的保障，不妨多加考慮。若尚未投保失能險，亦可考慮加購。

三、「三部曲」－高中以上青少年保單：

青少年時期逐漸脫離父母開始獨立、自我意識較強，同儕活動增加，建議可依照孩子的生活習性來調整保單。這時男生大多較為血氣方剛，建議提高意外險額度，且挑選失能具有1~3級月失能給付金的意外險；女生多半喜歡搭乘大眾運輸，則可選擇針對大眾運輸事故加倍理賠的意外險。

因15歲以下孩童的保險，在個人壽險、傷害險是未提供死亡理賠金，所以別忘了替滿15歲以上的青少年補足壽險，建議以保費相對便宜的定期壽險補強額度。公勝保經提醒父母，在孩子經濟獨立之前，父母是最大的支柱，隨著醫療科技發展迅速及物價波動，每年都應該替自己及家人進行保單健檢，萬一發生事故時，才可以將風險轉移、把損害降至最低，守護最愛的家人。