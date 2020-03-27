抗疫有理！台中銀行提供特定族群降息優惠及禮遇櫃台措施

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊持續擴大，台中銀行為關懷受疫情影響的客戶，除了充分反映央行降息一碼（0.25％）之外，特別針對房貸及消費性貸款特定族群客戶提供優惠的降息措施。（如下表）

圖表／台中銀提供

即日起，台中銀行的自用住宅貸款、信貸及車貸等個人授信客戶且繳款正常者，只要符合受疫情影響而導致減薪、裁員及無薪假影響的勞工朋友，營收減少之企業主、小規模營業人及其符合商業登記法第五條免登記之行業負責人（例如：攤販、家庭手工業者、民宿經營者等），以及醫護及防疫相關人員等四大類申請資格（需檢附相關證明文件），就可向台中銀行全台各分行或客服中心提出申請，以協助減輕貸款之負擔。

此外，為協助因疫情影響日常生活或收入來源而有資金週轉需求的民眾，台中銀行針對第一線防疫醫療相關人員、居家隔離或檢疫者、新冠肺炎確診患者及其配偶或一親等血親，提供「新冠肺炎專案貸款」，符合條件的民眾皆可在7月底前申請，原則上免徵取保證人、免收取提前清償違約金，陪伴受影響的民眾度過難關。

除此之外，台中銀行亦針對長者、醫護及防疫人員（出示相關證件）設置禮遇櫃台，於防疫期間即可優先辦理臨櫃業務，一方面避免高齡族群因等待而增加感染風險，另方面也可讓這些守護國民健康的醫療鬥士，在勞心勞力救人之餘，能安心快速的辦理完成金融事務。台中銀行做好準備嚴陣以待，將與國人團結一致共同抗疫、戰勝病毒，平安度過疫情的考驗。

詳情洽詢：0809-096888。