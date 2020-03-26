台中銀行主辦義力營造約九億聯貸案

台中銀行主辦聯貸案又添一樁。交通部高速公路局為因應台中區域交通成長需求辦理「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」案，甲級綜合營造業的義力營造公司得標承攬，為因應該公司工程經費需求，台中銀行積極爭取主辦該公司四年五個月期新臺幣9.075億元聯貸案，於3月24日由台中銀總經理賈德威與義力營造公司董事長劉進輝及5家銀行代表共同簽署聯貸合約，順利完成資金募集。

為因應新冠肺炎（COVID-19），特別於義力營造公司總部戶外環境舉辦此次簽約典禮，避免於密閉空間群聚感染風險，不但支持國家公共工程建設，更貫徹衛生防疫政策。

義力營造公司承攬的「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」，是為了解決台74線與國道1號間交通運轉效率低下問題，預期完工後可紓解台中區域各交流道之車流負荷外，也提供用路人更完善之高快速公路路網以及快捷運輸服務。

這次聯貸銀行除台中銀行外，共同主辦銀行有合作金庫、農業金庫及高雄銀行，其他參貸銀行包含臺灣中小企銀及土地銀行，各金融機構肯定義力營造公司在公共工程之專業，認同其深耕台灣守護大地資源之經營理念。

義力營造公司主要承攬土木工程、環境工程、建築工程及開發工程，合計總承攬工程金額規模約366億元，近年陸續獲得「科湳愛琴橋工程」等金安獎共7座、「后里花博天空步道及花馬道新建工程」等金質獎共4座，肯定其「卓越、誠信、安全、技術、品質」的企業精神。

台中銀行近年本著守護家園愛護台灣的精神，主辦危老重建、公共工程、工業區土地開發及自辦市地重劃等聯合授信案，獲得授信戶與合作參貸銀行之認同；為因應新冠肺炎疫情亦配合政府同步辦理紓困方案，對受此次疫情衝擊較大的既有客戶，優先協助申請展延放款，降低業者償債壓力度過疫情造成之困境，除了第一時間關懷客戶需求並及時緩解客戶還本息之壓力，並設置紓困窗口服務客戶，對於疫情未見緩和跡象，賈德威說，台中銀行有責任、有義務與客戶共度難關。