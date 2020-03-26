滙豐銀行響應「地球一小時」 連續三天關燈行動

滙豐(台灣)商業銀行今年再度響應由世界自然基金會(World Wide Fund for Nature WWF)發起的3月28日「地球一小時 (Earth Hour) 」關燈行動，更自發性延長關燈時間，兩個主要辦公室及全台30家分行將於3月27日至3月29日，連續三晚全面關閉招牌燈及外牆燈，並邀請全體員工共同參與這個全球最大的自發性環保行動，一起擁抱地球，並宣示滙豐落實綠色營運與環境保護，與協助解決氣候變遷等議題的決心。

滙豐(台灣)商業銀行總經理陳志堅表示：「滙豐長期積極關注全球永續發展課題，除了制定集團性的永續發展方向，更訂下2025 年完成 1,000 億美元的永續發展融資與投資目標，並承諾提升營運效率，2030年實現集團用電100%使用再生能源，希望在因應氣候變遷，全球邁向低碳經濟轉型的過程中，發揮主導的作用。我們也希望以具體行動響應Earth Hour活動，攜手員工及客戶為環境保護共盡心力，節能減碳愛地球。」

滙豐集團自2011年起推出環境保護計畫(Reduce Program)，透過良好基礎設施和全體員工的行動實踐，計畫從2011到2020年間，將每位員工的每年碳排放量，從3.5噸減低到2噸，其中包含減少每年每個員工1.2MWh的能源消耗。

而滙豐台灣在減低員工碳排放的進展更超越集團目標，截至2019年底，每位台灣員工的年碳排放量減少至1.8噸，其中每位員工每年減少了1.7MWh的能源消耗，而以2019年整體能源使用量與2018年相較，全年減少達10%。

此外，滙豐在台灣的蘆洲分行、高雄分行及南港大樓辦公室自2013年起陸續取得美國綠建築(LEED CI)金級認證。綠建築分行從設計到施工皆大量採用低逸散性具環保健康性質或回收再利用製成的綠建材；同時，南港辦公大樓透過設置燈控系統，每天午間自動熄燈一小時。總計各分行每年可節省用電量達15%，節省用水量達35%，落實節能減碳、降低營運成本、創造健康舒適的工作環境，並實踐企業社會責任的目標。

滙豐台灣亦積極以數位化發展實踐無紙化目標，截至今年2月底，線上申請個人信貸、信用卡比例分別超過九成、七成，客戶線上換匯交易數亦超過六成且線上買賣

海外股票/指數股票型基金更高達近百分之百的使用率；同時並持續推行電子帳單(e-statement)，讓客戶一起加入綠化環境，節省不必要的紙張印刷與包裝寄送。

滙豐台灣今年更推動響應Earth Hour 系列活動，鼓勵所有同仁線上學習、參與綠色生活挑戰、在平日落實節能減碳、並拍下參與3月28日晚上8點30分的關燈一小時活動照片，上傳分享於社群媒體，並標籤#lifeathsbc與#EarthHour，希望號召社會大眾一起關注氣候變遷的議題，以行動守護我們的地球。