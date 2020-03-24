經濟部中小企業處「企業營運及融資診斷輔導說明會」首發桃園

經濟部中小企業處為紓困各產業界，首場與桃園市政府合作辦理，「受嚴重特殊傳染性肺炎影響企業融資協處財務輔導計畫-企業營運及融資診斷輔導說明會」，桃園市長鄭文燦也親自出席，表達對中小企業的關係。經濟部中小企業處後續也將與桃園市境內工商業會等團體，合作辦理至少5場次座談會，加強宣導中央紓困政策。經濟部紓困振興方案共編列200.76億元，資金紓困振興貸款及利息補貼申請從3月16日起開始受理，由經濟部或受委託機構或金融機構認定屬營業額衰退之企業，皆可申貸，經濟部與桃園市政府攜手合作，積極協助降低業者在本次疫情中受到的衝擊。

行政院已通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，並提出600億元特別預算，施行日期從109年1月15日至110年6月30日止；經濟部紓困振興方案共編列200.76億元。為協助國內工商企業中小企業紓困，經濟部資金紓困振興貸款及利息補貼申請從3月16日起開始受理，只要自今(109)年1月起任連續二個月，平均營業額較去(108)年7月至12月或去(108)年同期平均營業額減少達15%，並由經濟部、受委託機構或金融機構認定屬實者，皆可申貸。

本次座談會內容以政府紓困方案介紹、銀行融資專案優惠貸款內容及如何申請、信保基金專案保證協助等相關議題為主，則並於活動現場設置諮詢服務窗口，邀請金融機構及專業顧問進行融資、財務及經營管理類之服務，協助受災企業順利取得融資，近期也將與本市工業會、商業會等工商團體合作，前辦理至少5場次座談會，加強宣導中央紓困政策。

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