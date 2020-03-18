億豐2019營收及稅後盈餘雙創歷史新高

全球窗飾領導廠億豐綜合工業(8464)於今(18)日公佈2019年財報，合併營收為新台幣239.3億元，年增9.4%，全年營收增長主要來自於客製與固定尺寸窗飾，市場占有率同步擴展。毛利率提高，主要歸功於客製化窗簾售價調整、生產效率有效提升，2019年的歸屬母公司業主之稅後淨利，升至新台幣45.0億元、年增24.1% ， 2019年每股盈餘為新台幣15.37元，比2018年12.39元增加2.98元。

為因應今年緬甸新建廠房、墨西哥和柬埔寨廠產能擴充等資本支出需求，億豐的董事會，通過配發每股新台幣10元現金股利(DPS)，與前年現金股利金額相同，回顧充滿不確定的2019年，原物料成本上揚，貿易戰方興未艾，億豐仍在營收、營業利益、每股盈餘，創歷史新高，如採美金計算，營收年增6.8%。

億豐以高價「客製化尺寸窗簾」營收成長，稍優於平價「固定尺寸窗簾」，產品組合更加優化，持續推動的精實生產，有效降低製造成本；貶值的人民幣(兌美元)，額外減輕億豐營業成本，2019年第4季，高價客製化尺寸窗簾第4季單季營收，成長率創三年新高。隨優化的產品組合消弭了部分美國對中國大陸關稅衝擊，推升毛利率到53.0%，單季營業毛利年增19.4%，為新台幣31.9億元，第4季營業利益為新台幣16.2億元、年增29.2% 。在業外損益的部分，因人民幣(兌美元)匯率波動，億豐2019年第4季的匯兌損失，約新台幣1.2億元(2018年第4季僅新台幣84萬損失)，壓縮稅後淨利成長19.2% ；每股稅後盈餘新台幣3.97元。

億豐指出觀察北美多次降息、寬鬆貨幣後，總經環境的轉變，加上擴散中的新型冠狀病毒，除造成供應鏈風險，也增添億豐在顧客訂製窗簾需求端面臨的不確定。除此未退的全球經濟保護主義、英國脫歐，考驗億豐的應變與調度，適時增產柬埔寨固定尺寸新廠、深化垂直整合，消弭全球經濟保護主義的部分陰影。

億豐墨西哥客製窗簾生產線預計2020年第2季開出產能，緬甸固定尺寸窗簾新廠則將於2020年底動工建設。