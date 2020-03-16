新冠肺炎公衛事件衝擊 富邦人壽網路投保三大「罩」顧對策

疫情持續避免人潮聚集地 網路投保讓你宅家安心保

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷升溫，據中央流行疫情指揮中心數據指出，全球確診人數截至12日超過12萬確診案例，台灣鄰近的國家與城市確診人數也持續攀升，因應疫情發展富邦人壽號召全民「勤洗手、不緊張、誠實告知接觸史」，從生活落實、讓你我成為這場防疫工作的重要關鍵。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，保障無疑是保險的本質，更是保險公司的使命，受新冠肺炎疫情影響，富邦人壽第一時間啟動多項應變措施，讓保戶免於緊張與擔憂，面對疫情來勢洶洶，網路投保免簽名、免傳真，且不受時間空間限制的特色成為全民投保另一選擇，民眾在家也能上網快速投保獲取保險保障，提醒國人對於疫情切勿掉以輕心，必須做好萬全的防疫準備，而此時更是檢視自身保障是否完備的好時機，建議可透過網路投保為自己與家人做好安心的「罩」顧對策。

「罩」顧生活日常！ 定期壽險「e起動」多走享外溢回饋、提高身體免疫力

當危機來臨時，若能有基本保障，必能降低損失與影響。富邦人壽建議，在疫情嚴峻時期，更該「居危思危」，優先檢視個人人身風險保障是否足夠，若仍有保障缺口，可透過網路投保定期壽險「富邦人壽e起動網路投保定期壽險」（以下簡稱「e起動」）提高保障，網路投保定期壽險不僅提供基本壽險保障，還具有外溢功能，鼓勵保戶多運動走路，達標享健康管理回饋保險金，提供多重功能！

根據富邦人壽與陽明大學2019年共同發表的「國人高齡健康風險評估模組」發現，若每日能多走1,000步，相較於一年前其身體衰退速度預測可減緩19％，行動力減緩風險亦降低23.5％。由此可知，健走的進入門檻低，不僅對身體有益，還能對荷包帶來好康，富邦人壽首創推出網路投保外溢保單「e起動」，鼓勵保戶多走路多健康，平日就養成運動習慣、提高身體免疫力，不僅達標可享健康管理回饋保險金，回饋比率最高10％，還能享定期壽險與失能保障，為自己建構基本防護網。

「罩」顧突發意外！ 小錢建構高保障守護家人

除了疾病，意外往往來得突然且不可掌握，「富邦人壽e指守護網路投保傷害保險」（以下簡稱「e指守護」）具有小錢建構高保障之特色，而且保費不分性別、年齡，職業等級第一、二類別適用相同費率（註2），擔心因意外發生拖累親人，在投保保額有較高的需求，可選擇兼具意外身故及失能保險金給付的「e指守護」，以45歲因業務繁忙經常出差的商務人士(職業類別第2類)陳先生為例，擔心突發意外事故，收入中斷而無法照顧家人生活，透過網路投保「e指守護」保額450萬元，年繳保險費僅需4,950元，建構基礎防護，可轉嫁因意外所造成損失，守護家人。

「罩」顧情非得已！ 旅平險附加海外突發疾病醫療條款

赴國外旅遊、出差本是生活常態，但受到疫情影響，國際線班機或出國行程取消，對民眾造成不小影響。富邦人壽表示，因我國衛生福利部疾病管制署已將「嚴重特殊傳染性肺炎」（簡稱「新冠肺炎」）列為第五類法定傳染病，已投保旅行平安險的保戶，若因新冠肺炎影響，造成出國行程或班機取消，但人還在台灣，保險契約未生效前，均可申請退費。

但若是行程來不及取消，或是不得不去其他海外地區出差，強烈建議必須做好保險保障，尤其以旅平險附加海外突發疾病醫療保障更是不可少。出發前可投保旅平險並附加海外突發疾病醫療附加條款，若於出國期間罹患新冠肺炎而需在海外就醫或住院，回國後可提出申請，將依保單條款約定提供門診、急診與住院保障。