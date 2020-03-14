《駿利亨德森市場觀點》再次評估全球成長展望

隨著COVID-19冠狀病毒在全球擴散，駿利亨德森投資組合經理人Jeremiah Buckley認為市場可能持續快速變化。隨著病毒和潛在刺激措施的能見度越來越高，再加上未來美國總統大選結果出爐，這對2021年全球經濟復甦來說可能有所助益。

Jeremiah Buckley預計未來幾週，對於COVID-19冠狀病毒的傳播程度、及其對全球經濟影響時間的能見度應會更加清晰。儘管在全球見到新增病例，但從中國(疫情爆發中心)的最新消息指出，部分零售商店與工廠已逐漸重新開業，因而可能促進消費並且重新啟動供應鏈，這對經濟產出結果來說是至關重要的。駿利亨德森將密切關注這些相關信號，以及中國政府為監控復甦之路所採取的行動。

重啟成長的潛在刺激因素

轉向對抗疫情的下一階段，中國必須專注於重振其經濟。由於旅行禁令與在抑制疫情努力的過程中移轉資源，中國的經濟狀況受到嚴重影響。冠狀病毒造成了限制勞工工作力與關閉業務的特殊情況，因此，現在那些為了刺激需求而做的傳統財政與貨幣刺激措施，一旦等到商業活動恢復正常後，其效益將顯得更加有效。

隨著病毒在全球蔓延，其他國家也正為其人民與經濟受疫情影響做準備。駿利亨德森認為，今年全球GDP成長可能會受到負面影響；但是有一些正在醞釀中的因素隨著疫情發展而能見度越來越高，或許能夠重啟成長。例如，央行似乎準備提供具價值的刺激措施。聯準會最近採取了罕見的舉動，在兩次例行會議間的不定期會議上，將聯邦基金利率降低50個基點。駿利亨德森預期全球的貨幣刺激措施可能會重燃先前被壓抑的需求；因為那些受到不確定性而消失的成長並不會完全消失，只是會遞延到稍晚的時間，屆時相關需求刺激可能導致庫存開始回補，因為庫存先前受到中美貿易戰影響而一直維持偏低水準。再者，儘管不確定性很高，並且刺激措施的有效性也可能會受到影響，但是隨著能見度越來越高，我們現在所做的努力都可能為未來的成長奠定基礎。

美國總統大選

雖然影響程度較小，但美國總統大選也加大了近期的市場動盪。與其他較溫和的民主黨參選人相比，Bernie Sanders這位對市場較不友善的候選人的出現，也引起了市場的擔憂。隨著選民即將決定誰將成為民主黨總統候選提名人，並且選戰最終將於11月結束，駿利亨德森認為美國總統大選的不確定性因素將被消除，這也可進一步為未來潛在的成長反彈做好準備。

長期意涵

Jeremiah Buckley認為目前任何想要預測冠狀病毒爆發的時程與疫情嚴重程度、並給出確定結論的假設情境，可能都是言之過早；但是，仍然相信強而有力投資題材的長期展望。例如：雲端運算和軟體即服務（SaaS）解決方案等趨勢所受到的影響程度相對較低。全球電子支付的成長題材也將受益於多年結構性順風的另一長期成長題材。而儘管全球旅遊成為短期內受災最嚴重的經濟領域之一，但消費者對於類似事件的記憶將是短暫的，相關需求終將會反彈。擁有紮實資產負債表並具有產生強大自由現金流能力的公司，應是較能承受近期的動盪，並相對於競爭對手處於更有利的地位。駿利亨德森將繼續觀察長期成長是否將受到永久性的損傷，但截至目前為止，對長期市場展望的看法改變不大。