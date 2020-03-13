冠狀病毒與健護產業：複雜的動態情勢

當冠狀病毒擴散之際，一些健護公司預警營收將下滑，然而其他開發療法者則見到股價上漲，駿利亨德森投資環球生命科技投資組合經理人Andy Acker認為投資人不應忽視大局。

新冠肺炎疫情於中國以外猛爆後，各界開始擔心此一定名為COVID-19之呼吸道疾病將轉為全球大流行，隨之各國股市重挫，美國十年期公債則大漲、殖利率跌至歷史新低。其中健護類股亦淪為受災戶，但我們認為COVID-19對健護業的影響相較於市場反應，需檢視更細微的差異。

追蹤近期波動

首先，我們目前仍不知疫情長期影響將有多深遠，部分感染者並無症狀，這不免令人擔憂有病例未被追蹤到而擴大疾病散播。另外，中國為全球最大原料藥（API）生產國，先前美國食品藥物管理局警告，供應鏈斷裂潛在導致藥品的短缺。

短期內，受創最深的健護業是於中國銷售或生產比重高者，製藥大廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)表示冠狀病毒恐對今年營收產生「不利影響」，畢竟2019年該公司於中國銷售額年增35％，佔總產品營收21％。

中國市場對生命科技工具與用品公司及醫療器材製造商亦十分重要。以實驗室儀器、診斷工具製造商安捷倫科技（Agilent Technologies）為例，五分之一的營收來自於中國，管理團隊更於近日公佈之損益表中預估，2020年上半年營收恐減少2,500～5,000萬美元。

著眼於長期衝擊

即便如此，若以總營收百分比計算，新型冠狀病毒影響可能甚微。阿斯特捷利康仍預期2020年銷售額尚可呈現高個位數或低雙位數成長；而安捷倫科技若真減少5000萬美元業績，亦僅佔2020年預估營收1％，且下半年可望弭平銷售缺口。至於製藥公司，通常保有數個月的原料藥庫存，目前尚未聽聞供給短缺。

於此同時，一些生技、製藥廠商正積極開發COVID-19療法，例如：吉利德（Gilead Sciences）原為伊波拉病毒開發之實驗性抗病毒藥物「瑞德西韋（remdesivir）」正於中國針對COVID-19進行臨床試驗，四月應可公佈初期結果。

此外，愛滋病毒（HIV）研究多年亦使業界更了解抗病毒藥物，艾伯維（AbbVie）之HIV藥品（Kaletra）已於中國獲准用於治療與冠狀病毒有關之肺炎；其他若干製藥、生技公司同樣努力研發疫苗，利用基因科技試圖加速開發，其中生物製藥商Moderna利用新技術「傳訊核糖核酸療法（messenger RNA therapy）」 ，將人體轉為疫苗生產工廠，以超短時間（僅耗費六週）便準備好一款藥物供第一階段試驗。

然而，投資人必須認清事實，有效療法或疫苗至少需要數月方能上市，且無法保證核准藥物能強力挹注企業獲利，畢竟病毒雖帶來問題，但並非慢性病，因此患者通常只服用數天藥物，且儲存亦有其限制。一如伊波拉疫情爆發期間所見，默克藥廠（Merck & Co.）費時逾五年開發疫苗，但尚未對業績產生顯著貢獻。此外，目前尚無法得知COVID-19是否具季節性（即空氣溫暖潮濕時即消失），抑或如流感一般按季復發，種種可能性均影響藥物之商機。

總之，投資人不應於疫情期間妄定健護業者輸贏，儘管獲准疫苗或抗病毒藥物將帶來亟需之希望（病毒成為季節性傳染病時尤其如此），但健護業最重要的成長引擎仍來自長期具有的順風趨勢(如；創新、人口老化與全球生活水準提升等)，投資人應專注於長期契機，而非短期的市場起落。