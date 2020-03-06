安聯集團營運獲利創歷史新高

2019年安聯全年營運獲利達119億歐元 連五年成長

儘管利率持續下降，2019年安聯集團整體營收、營運獲利以及淨收益仍交出亮眼成績單。在各業務部門的合作之下，內部營收成長，計入匯率與合併計算因素後，達5.9％。整體營收成長7.6％達1424億歐元(2018：1323億歐元)。營運獲利成長3.0％達119億歐元(2018：115億歐元)，達集團所宣布的預期目標110億歐元至120億歐元之區間上限。營運獲利成長主要受惠於壽險部門的較高投資收益、美國的一次性獲利，以及業務量成長。資產管理業務的營運獲利，歸功於第三方資產管理的平均增幅、以及匯率收益而強勢增長。產險業務則因提高安聯環球企業及專項保險(AGCS) 的儲備額而縮減保險期間，蒙受負面的影響。好在此一狀況因費用比率改善而獲得部份抵銷。可貢獻股東淨利成長6.1％達79億歐元(2018：75億歐元)，主要獲益於營運獲利增加、非營運獲利的改善以及較低的所得稅率。

2019年每股獲益成長8.4％，創紀錄達18.90億歐元(2018：17.4億歐元)。股東權益報酬成長13.6％(2018：13.2％)，為過去十年以來最高水平。迄2019年底，Solvency II資本適足率達212％，相較2018年為229％。營運董事會提報2019年每股股利為9.6歐元，較前一年9歐元的股利增加6.7％，為連續第七年成長。

安聯於2019年7月30日完成了第四次庫藏股回購計畫，共計贖回730萬股，總值達150億歐元。所有贖回的股票均已被註銷。2020年2月20日，安聯宣布高達16億歐元的新回購計畫，預計將於今年底完成。

全球有70％業務的淨推薦分數(NPS)高於市場平均，相較前一年為74％。衡量領導能力、績效及企業文化的廣納菁英人才指數(IMIX)，則在2019年創下高達73％的新紀錄。

安聯集團執行長貝特說：「2019年安聯集團再次締造破紀錄的佳績。這充分顯示顧客與股東持續仰賴我們，以及各位優異同仁的努力打拼。2019年安聯持續以策略為本的展開行動，例如在英國與巴西進行併購，並成為中國首家外資保險控股公司。我們也不懈回饋社會：身為聯合國新組成『淨零碳排放資產擁有者聯盟』(Net-Zero Asset Owner Alliance) 創始者之一的安聯，我們承諾於2050年前，旗下投資將符合淨零碳排放目標。」

安聯財務長Giulio Terzariol表示，2019年安聯的財務表現優異，營運獲利119億歐元，達集團宣布之營運獲利目標的高標。積極的風險管理，令Solvency II資本適足率強勢達到212％，充分顯示出集團在如今負向利率環境裡的韌性，並賦予顧客與股東一個安全的投資環境。集團展望2020年營運獲利將達到120億歐元，正負差異5億歐元，不計入未預期事件之影響。

2019年壽險業務：營運獲利成長13.4％

2019年新契約保費現值成長至670億歐元(2018：585億歐元)。主要受益於德國壽險業務資本效益型商品銷售熱賣，以及在美國非傳統型變額年金的增加。

較低利率導致2019年新契約邊際利潤衰退至3.2％(2018：3.6％)，所幸因適當的管理措施以及更有利的業務組合，部分得以抵銷。2019年新契約價值增長至22億歐元(2018:21億歐元)，源自於銷售成長，以及持續地轉換至更為優異的業務線措施，方得抵銷利率環境惡化所帶來的不利影響。

營運獲利成長至47億歐元(2018：42億歐元)，主要是因法國及德國採行較低的損失提列與較高的變現，而改善了投資收益所致。其他的貢獻因素則包括了美國固定指數年金的遞延購置成本攤銷期的改變，以及德國、美國及亞太地區壽險的高額銷售量。

Giulio Terzariol 說：「儘管利率環境仍然深具挑戰性，2019年我們憑著努力依然將新契約價值提高了3.8％。我對業務前景相當樂觀。我們將持續採取管理措施，及調整產品系列，裨使利益相關者受益，並將其反映在強勁的營運獲利中。」

2019年第四季，由於德國資本效益型商品的銷售增加，使得新契約保費現值增長至181億歐元 (2018：161億歐元)。營運獲利增加至13億歐元，主要受惠於法國與美國的投資收益成長。新契約邊際利潤下滑至2.9％(2018：3.9％)，導致新契約價值減少至5億1900萬歐元(2018：6億3100萬歐元）。