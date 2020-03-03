金融服務不中斷 台中銀行啟動異地辦公

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，台灣確診個案日漸增加，多家金融機構紛紛啟動異地辦公備援計畫，防止受到疫情波及造成營運中斷。

新冠肺炎疫情在全球各地蔓延，台中銀行早於春節假期時就透過緊急通報系統與旗下各分支機構與子公司聯繫，通令備妥防疫用品（口罩、額溫槍、消毒酒精），並且完成員工調查，迅速掌握人員的接觸史與旅遊史。

為了不影響金融服務，目前台中銀行全台82間分行，已啟動緊急應變措施，選定第一支援與第二支援分行執行備援計畫，準備隨時待命，確保營運不中斷。此外，在馬來西亞的納閩分行與吉隆坡行銷服務處也擬妥應變備援計畫，並密切關注當地政府指揮與疫情狀況，適時啟動防疫機制。

除了各分支機構外，攸關全行重要帳務處理、系統運作與不可營運中斷之業務，包含總行資訊、財務、信託、信用卡、外匯、客服與集中作業等部門，也於2月下旬起陸續實施異地辦公，超過一百多名員工分別至太平員訓中心及周邊辦公室上班，強化防疫備援及管制措施。

台中銀行提供多項協助措施嘉惠客戶，若受疫情影響有信用卡帳款或是消費者貸款繳納困難者，可透過該行客服中心申請緩繳或展延3至6個月，並會同步減免產生之違約金、循環信用利息等費用。另外也對第一線防疫醫療相關人員、居家隔離或檢疫者及新冠肺炎確診患者等特定族群（含其配偶及ㄧ等血親）提供短中期優惠貸款，陪同客戶將傷害降到最低。疫情雖然險峻，但台中銀行也做好準備嚴陣以待，將與國人共同抗疫、善盡防疫工作的社會責任。

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