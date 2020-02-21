台中銀盈餘創新高！ 視訊摸彩犒賞員工

台中銀行（2812）108年度自結稅後盈餘達43.14億元，超越前年度40.08億元，年成長率7.63％！資本適足率來到13.23％，雙雙創下該行歷史新高。在資產品質方面，108年底自結逾放比率0.31％、覆蓋率475.54％，皆優於去年水準。為犒賞員工過去一年交出亮眼的業績，於2月19日舉辦摸彩活動。

台中銀行原訂於農曆年後舉辦春酒聯誼餐會，因新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴大，為落實防疫與避免群聚感染情事發生，因此決定停辦餐會，但為體恤全體同仁108年度辛勞貢獻，原訂春酒餐會中的摸彩活動照常舉辦。改以視訊方式進行電子抽獎，集團內保經、證券及租賃等事業體系及轉投資德信投信等近三千名員工都可以視訊方式參與，獎項達700多份，總價值千萬元，規模超過往年。活動中由董事長王貴鋒及總經理賈德威率領高階主管接力按鈕抽出各獎項，雖然沒有以往人多大場面熱鬧氣氛，但也高潮迭起，觀看視訊及手機有沒有中獎簡訊的員工幾家歡樂幾家愁。

台中銀行多年來致力於扶植中小企業的成長，隨著台商海外打拼的腳步，提供企業成長強力的後盾，更響應政府歡迎台商回台投資政策，舉辦相關座談會，全力協助台商海外資金回台投資；並積極配合政府新南向政策，在馬來西亞納閩地區設立第一家海外分行及吉隆坡行銷服務處，獲得海外信保基金「新南向國家融資金額成長獎」，共同促進台灣整體經濟發展。

台中銀總經理賈德威表示，隨著數位金融發展進而改變銀行之經營生態，今年將秉持「迎向挑戰，穩中求進」的發展策略，並持續落實防制洗錢、打擊資恐措施及公司治理制度之運作，以及公平待客原則之深化，期許今年獲利更為提升，再創營運高峰。

近期新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，台中銀行對受影響之企業及民眾提供多項協助措施：對受此次疫情衝擊較大的國內旅宿業、餐飲業者、流通運輸業及高度依賴中國大陸「供料斷鏈」影響等既有客戶，優先協助申請展延放款，降低業者償債壓力度過特別時期，並配合政府產業紓困措施及中小企業信保基金，提供高成數、低保證手續費之優惠保證等措施專案放款，全力支援受衝擊產業；而對既有的貸款還款或是信用卡帳單繳款時程，提供受疫情影響還款有困難者，可逕向該分行客服中心申請信用卡及個人貸款緩繳或展延3至6個月，並對第一線防疫醫療相關人員、居家隔離或檢疫者及新冠肺炎確診患者等特定族群（含其配偶及一等血親）提供中、短期優惠貸款。

台中銀行建議，客戶可多加運用功能齊備的行動銀行或網路銀行，不用出門即可將銀行事務辦好，以降低接觸感染的風險，保障行員與客戶的健康。