資產管理業效法國際 尋找成長動能

近期新型冠狀病毒（COVID-19）疫情延燒，衝擊全球供應鏈和經濟，各產業開始思考應對之道。對金融服務業來說，疫情所造成的中國消費內需下滑、供應鏈斷裂及赴陸差旅減少等，然而，對於臺灣的銀行、證券、投信投顧等產業的影響程度，目前仍待觀察。勤業眾信聯合會計師事務所今（18）發布《2020 投資管理產業趨勢展望》報告，內容分析，因受到全球區域經濟發展差異和投資人偏好影響，促使許多投資經理人主要策略是跨出國界。勤業眾信建議，可以「尋求市場或產品之成長機會、增進營運效率、提升顧客體驗與互動度」三大方向擬定策略，開拓新的發展路徑。同時，針對近期疫情衝擊，也呼籲金融業者重新檢視其風險管理機制及投資布局、強化數位溝通管道、確保與客戶的順暢溝通管道，以即時面對環境的變化。

勤業眾信聯合會計師事務所投資管理產業負責人黃海悅指出，全球經濟動盪與區域間的經濟發展差異性加劇，加上投資人偏好轉為被動且資產集中的投資型態，及手續費壓力等因素，使得另類投資（alternative）與多頭（long-only）投資經理人紛紛跨出國界、借鏡全球。全球趨勢將促使投資經理人採取顛覆性行動以擴大業務範疇。例如臺灣近期所推出的「媲美星港財富管理新方案」亦鼓勵金融業拓展產品與市場，方案內容包括放寬信託、銀行、券商之高資產客戶得投資項目增加，及開放金融業經營更多元的商品及服務以拓展產品與市場。期許我國金融機構在2020年能順應國際趨勢，配合在地鼓勵政策，引導企業資金能在國內外調度更加便利。

2020年投資管理產業發展趨勢及建議

面對大環境帶來的衝擊，許多跨國大型投資管理公司正積極在資產管理及財富管理領域尋找新的發展方向，期望有機會在高度變動和複雜的產業格局中，引領投資人在收益與長期風險中取得平衡，並創造更好的表現。為此，先進的投資管理公司將突破傳統成本效益的思維，使用AI和數據等技術，緊密觀察及預測市場趨勢，以擴大投資決策的方式。同時，為開發新產品及拓展新市場提高競爭優勢，預期未來併購的腳步亦將加速，且投資管理公司可能成為金融產業鏈中的研發中心。

一、運用產品、市場成長策略矩陣，擬定經營目標

投資管理業者可嘗試透過併購、提供多元化產品、拓展營運國界、為既有市場開發新產品等不同的成長策略；亦可藉由科技輔助提供即時且精準的資訊以滿足客戶的目標與感受。此外，隨著企業社會責任議題受到愈來愈多關注，建議也應將環境社會治理（ESG, Environment, Social, Governance）原則中的環境議題、社會責任、公司治理等面向納入投資評估決策之重點。

新市場開發朝向亞太區域前進，運用新興技術；新市場滲透方法可藉由開發AI和替代數據等新工具，亦加強提升顧客的體驗深度；企業及金融業者在朝向多元化商品的同時，也可能擦出合併與收購、垂直整合等變革。

二、藉由實施「節流轉型」策略及加強風險管理，以增進營運效率

Deloitte《2019全球成本管理大調查》（Deloitte’s 2019 Global Cost Survey）顯示，全球有超過五成的企業已採用特定的自動化和認知技術以改善其營運效果。勤業眾信建議，投資管理公司亦應實施「節流轉型」策略，以導入先進技術為首要目標，委外部分職能及增加對新科技的依賴，透過科技輔助來降低相關成本並進行策略性投資，進而帶動成長及提升人才價值，打造營運轉型。此外，在瞬息萬變的大量資訊中，投資管理及財富管理業者對於單一項目的判斷錯誤，可能導致利潤及商譽的耗損。因此，除了傳統的防禦性風險管理外，投資管理業者在營運轉型時也應評估和更新三道防線（LOD, Lines of Defense）以加強風險管理。具體而言，如業務部門為內控的第一道防線，即自行評估；品質控制為第二道防線，即法令遵循、合規等；內部稽核、獨立監督、風險管理等為第三道防線。更新三道防線可以及早預防並因應外部環境動態的變化。

三、客製化產品和數位技術應用，提升顧客體驗

鑒於消費者對投資的期望不斷增加，例如收益穩定、利於靈活操作、為高齡趨勢打造的生命週期產品等受到消費者關注，投資管理業者可嘗試藉由客製化產品及數位技術應用，在文化上與客戶產生共鳴。勤業眾信建議，應於「客戶導入」及「客戶報告」兩個層面上，透過導入同業或跨業間的客戶資料共享機制或集中式數據儲存驗證平台，創造流暢無阻的客戶導入體驗；並使用更快速方便的數位工具，提供投資市場研究資訊及個人化的投資績效報告書，建立與客戶的溝通橋樑，進而提升顧客體驗與互動度，強化競爭優勢。

面對疫情 臺灣投資管理產業的下一步

受到新型冠狀病毒影響，雖部分產業的資本市場受疫情衝擊，壓抑相關證券交易及投資業務，但隨著專業投資人樂觀預期疫情結束後供給復甦帶動的需求將浮現，近期全球股市逐漸反彈回溫，印證投資管理業者終將順應趨勢做出改變的重要性。藉此次疫情事件，勤業眾信建議，臺灣金融業者需重新檢視其風險管理機制及投資布局，並加強對內對外的數位溝通管道，例如投資管理公司則可藉由增進理財機器人之功能，以克服因政治、戰爭事件或天災而造成的人力短缺及應變時間差等問題，確保與客戶聯繫無礙，以能隨時應對不確定性的外部變化。