凱基：疫情讓台廠被動元件、面板、記憶體等類股受惠

凱基投資2月17日指出，新冠肺炎疫情讓中國生產線中斷，也引發許多產業轉單至台廠，讓面板、被動元件、記憶體等產業短期可能出現供需吃緊。不過，凱基在報告中也指出，未來只要疫情能夠在1季內控制住，在5G來臨與美中達成貿易協議下，全球整體經濟今年仍將維持在原先預估的復甦軌道上，並將帶動整體製造業邁入成長。

凱基投顧認為本次疫情對產業的影響，除了觀光、旅遊、餐飲、航空等短期受到衝擊外，中國的封城與停工也將影響短期產能的供給以及消費動能，並連帶影響中國手機或5G手機的需求以及5G基地台的建置速度。短期的受惠股則是口罩與疫苗等防疫相關類股，與線上遊戲、電子商務等宅經濟相關股。長期的影響則是疫情會更突顯廠商過去將產能過度集中於中國的風險，由此將加速全球供應鏈的重組，連帶支撐工業自動化、雲端資料中心/伺服器、商辦/工業土地等的需求。

凱基投顧表示新冠肺炎疫情對經濟的衝擊將大於2003年的SARS，因今日中國的經濟規模已達17年前SARS當年的4倍，且各國政府因應疫情擴散而對中國進行鎖國措施，並減少對中國的旅運規模下，中國的消費市場以及供應鏈也一定程度出現停擺；不過相較SARS，中國此次斷然進行封城措施，且目前各國已針對新冠肺炎病毒拆解出基因序列，預計最慢6個月即可研發出治癒的疫苗，預計疫情可能較SARS更快容易受到抑制。

預估若新冠肺炎疫情能夠在未來1個季度內回穩，對今年全球GDP的衝擊約0.2%；對中國今年GDP的衝擊約0.1~0.6%；對台灣今年GDP的衝擊約0.1~0.4%。儘管疫情將影響短期全球的經濟活動，惟疫情最高峰過去後，遞延性的消費將使下半年成長動能更為強勁。