安聯伴您左右 加倍守護加倍保障 挺抗疫

武漢肺炎疫情持續升溫，安聯人壽除第一時間提出保戶應變措施，更進一步升級客戶關懷服務，安聯保戶如確診感染武漢肺炎住院治療，隔離病房之住院理賠將從優比照加護病房之金額給付。

此外，安聯人壽現銷售之醫療險商品均未將法定傳染病列為除外責任，僅1998年以前販售之舊版醫療險契約受法定傳染病除外責任之影響。然而，安聯為善盡企業社會責任，決議理賠從寬認定且不主張除外責任，並依新版契約條款從優給付保險金。

保費緩收服務

1.申請時間：凡保單之要保人或被保險人若因經政府公布為法定傳染病疫病於疫情等級進入第二級以上或需隔離控制疫情之疾病時，且續次保險費或保單借款週年利息應繳日落於前述月份者。2.申請時，填寫「續次保險費或保單借款週年利息緩繳申請書」，一併檢具醫療院所開立之住院證明文件郵寄至保戶服務部收費科辦理。3.符合緩繳之應繳續次保險費或保單借款週年利息之繳款期限將延長自應繳日起算三個月。

保全作業服務

1.辦理解約、保單借款及給付滿期金或年金等保全服務，事關保單權利之處分，在疫情期間設置單一窗口負責受理相關業務，並通融保戶以傳真方式提出申請。2.保戶可多利用現行的網路保戶專區線上保單變更服務，以免法定傳染病疫情擴大時，造成保戶行使保單權利的不便。

理賠放寬服務

1.因罹患法定傳染病住院治療者，醫療險不論條款是否將法定傳染病列為除外責任，秉持關懷保戶立場與給付一致性，將從寬認定且不主張除外責任，並依契約條款約定給付保險金。2.因感染法定傳染病住院治療者，如於隔離病房接受治療，於隔離病房住院部份將比照加護病房辦理。3.針對感染法定傳染病住院治療者，倘依據傳染病防治法第44條之規定而由政府負擔部分之醫療費用，其投保之實支實付住院醫療險仍將依約予以核算給付。4.在疫情期間(疫情等級為第二、第三級)，保戶得以傳真方式，提出申請理賠服務。

安聯人壽保戶免付費服務專線：0800-007668