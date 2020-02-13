輸出入銀行助台商挺政策 推「疫」氣相挺紓困方案

因應近期新冠肺炎病毒（COVID-19）疫情擴散全球，直接衝擊我國觀光旅宿、餐飲、交通運輸及航空等產業；另考量疫情蔓延導致中國大陸延後復工，作為世界工廠的中國大陸，未來恐對電子及紡織等產業供應鏈造成影響。輸出入銀行為與我國企業共渡難關，特別推出「輸出入銀行〝疫〞氣相挺方案」，希望於此過渡時期提供廠商有效之資金及金融支援。

輸銀指出，除還款及保證期間展延期限最長1年，並搭配行政院國家發展基金、經濟部中小企業發展基金及國貿局推貿基金等，以優惠條件提供廠商辦理各類貸款及保證，協助廠商取得所需資金；另針對我國出口廠商，提供輸出保險「託收方式(D/P、D/A)輸出綜合保險」、「記帳方式(O/A)輸出綜合保險」及「信用狀貿易保險」等保險商品徵信費及保險費雙重優惠，此外，輸銀的「輸出保險網路服務平台」亦提供線上申請辦理各種保險的快捷服務，透過線上辦理並可減少接觸感染機會，滿足廠商更安全、簡易的需求。

輸銀表示，以上方案可致電其業務專線申辦，未來將視疫情發展情況隨時調整；面對新冠肺炎疫情，輸出入銀行全力提供我國廠商金融支援，給予優惠之授信條件，協助此期間營運困難之企業客戶，紓解其貸款償還壓力，防止因資金周轉不靈影響其持續經營；並協助出口廠商管控應收帳款的風險，承擔應收帳款無法收回的風險及協助追債作業，以期與我國廠商共體時艱，一同度過防疫難關。

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