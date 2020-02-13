新型冠狀病毒中壽守護員工 加倍關懷加倍保障

因應新型冠狀病毒疫情，中壽持續加強防疫力道，除先前已提供 7大保戶關懷措施，以及針對醫事保戶確診後提供慰問金，現今更擴展關懷層面，提升對全體員工的關懷照 護，若員工確診即提供一倍住院醫療日額另做為慰問金，幫助員工安心接受治療。

中壽積極協助員工強化防疫風險意識，提升自主健康管理，尤其業務員常需外出拜訪客戶，更要做好防護及自主管理，保護客戶也是保護自己，降低傳染風險。針對本次疫情，中壽醫事人員保戶及員工 4月 30日前確診即可申請慰問金，傳遞對員工、保戶及醫事人員加倍關懷、加倍保障的精神。

為積極防制疫情，中壽在第一時間成立防疫專案小組，密切關注疫情變化，不定時更新並落實相關因應措施，包括：每日體溫量測、提供酒精消毒設備強化自我防護、護理師 進行健康衛生宣導以提高員工防疫風險意識，以及建立完善的疫情通報系統，一旦員工或眷屬有疑似感染症狀，便可立即通報以利後續因應措施，中壽也透過社群軟體宣導防疫訊息及知識，員工接獲資訊更暢通。

由於疫情全球蔓延，國人對保險需求意識更為高漲，在外勤部分，中壽除提供慰問金，並逆勢投入更多資源協助新進專案人員定著，於今年第一季針對新進專案人員及新晉升主管量身設計一系列獎勵方案，除原新進專案人員財務補助金外，為鼓勵適時關心客戶，特別搭配定期聯絡作業加發 5,000元獎勵，鼓勵新進專案人員落實電話約訪等工作，表達對客戶關懷之意。