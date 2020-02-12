《霸菱短評》新型冠狀病毒爆發及其對中國投資策略的影響

20日以來，由於新型冠狀病毒爆發並持續擴散，加上對於其規模、致死率、持續時間以及該病情對GDP增.和總經環境的直接影響及種種不確定性，令中國股市近期表現震盪。儘管我們認為冠狀病毒疫情可能為一次性事件，但預計短期投資情緒仍會承壓，因此市場表現可能會維持波動。

面對此次疫情，中國政府相較於過去，在防控疫情及抑制病毒進一步爆發方面的舉動顯得更加積極。正如中國高層領導人所指出，對抗疫情成為當前中國政府工作的首要任務，地方政府也採取了強而有力的防禦措施，例如執行旅行禁令。相比之下，在2003年非典疫情(SARS)首次爆發後的5個月，中國政府才有較為明確的規劃及行動來抑制病情擴散。

從投資策略和配置的角度而言，霸菱繼續保持嚴謹的「自下而上」投資流程，並認為我們所投資的大部份公司，其長期基本面應不受冠狀病毒事件所影響。我們希望利用當前的市場修正來尋找有利的買進點，並藉由市場因負面投資情緒而出現超賣的機會，增持我們認為基本面具吸引力的公司。

雖然我們在中國春節假期前賣出一些漲幅已大的股票，但自從冠狀病毒疫情爆發以來，我們並未對中國投組配置作出重大改變，而且整體上我們仍對科技板塊維持看好，尤其是5G和資料中心的相關投資前景，因為相關行業開始顯示出盈餘預測反彈的跡象，而且全球技術需求和生產應在很大程度上不受冠狀病毒疫情的影響。同時，在「自下而上」投資流程及基本面驅動下，我們在國內消費主題中發現具吸引力的投資機會，如教育、醫療等。這些行業能提供長期的結構性增長機會，而且相對不受近期外部投資環境的劣勢所影響。

從2002年末到2003年中的SARS以及其他類似病毒傳染事件(如豬流感及禽流感)的經驗表明，傳染病對中國經濟影響往往是重大的，但影響時間通常相對較短(1～2季)。在這種情況下，考慮到中國政府採取了較以往更堅決的措施(廣泛的旅行禁令)，加上目前消費占GDP的比重越來越大，此次冠狀病毒疫情對整體經濟影響程度可能會加劇，我們會持續關注。旅行、觀光、娛樂及零售等產業可能在短期內受到最大影響，但我們也注意到這些行業均具有長期增長動力，因此一旦疫情消退並逐步解除限制，需求預計會迅速恢復。另一方面，醫療保健板塊可望受惠於未來需求及投資的增加。為了減輕經濟活動的下行風險，我們預期政府將很可能維持寬鬆的貨幣及財政政策。