買醫療險竟被拒保？我該怎麼辦？

鄒小姐想要替自己投保醫療險，託人找了認識的保險業務員，沒想到過了一個月卻收到拒保通知。鄒小姐詢問保險業務員，對方卻回覆說，是礙於她告知的病史，導致此次投保被拒。這個回答引起鄒小姐心裡一陣嘀咕：「人吃五穀雜糧，誰能不生病？」其實不光是鄒小姐，許多民眾也都遭遇或聽聞過這種狀況。究竟什麼情形會被拒保？哪些體況會不得其門而入？如果民眾投保時有項目被保險公司批註除外，究竟還要不要投保？宏泰人壽建議民眾，雖然這些名詞看似複雜，但由於關乎自身保險權益，因此民眾在投保前還是應該要先了解。

三種體況：標準體 次標準體 拒保體

保險公司將保戶分為三種體況：標準體、次標準體（弱體）、拒保體。標準體代表被保險人身體健康；次標準體代表被保險人身體有疾病，事故發生機率比標準體的人高，拒保體就是保險公司拒絕承保的對象，原因通常是基於重大健康因素。

四種結果：批註除外 加費承保 延期承保 拒保

上述的四種體況投保醫療險，會衍生出的結果分為四種：批註除外、加費承保、延期承保、拒保。前兩種算是有但書的承保方式，批註除外是將已發生的疾病排除在承保範圍，加費承保則是提高每投保單位的承保保費，第三種延期承保則是還有觀察空間，最後一種拒保就是整件投保申請被拒於門外。

萬一被拒保怎麼辦？

對於民眾經常問到的，萬一被拒保該怎麼辦？宏泰人壽核保部經理紀鈞文建議，若是遭遇投保醫療險被拒的狀況，建議民眾能夠做到以下三點：一、就要保書體況詢問內容，進行正確與充份的告知。二、蒐集提供完整的就醫資料或可保性證明，如病歷及用藥紀錄、近期健檢報告或診斷證明書等。三、請業務員就上述資訊，向保險公司討論可承保空間。