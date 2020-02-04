武漢肺炎病例增 台中銀行全面防疫 主動關懷產業

新型冠狀病毒（武漢肺炎）蔓延全球20餘國，台中銀行於春節假期即已透過緊急通報系統，啟動防疫措施，藉由緊急通報系統發送防疫訊息予行員，促請行員留意身體狀況；透過回報機制快速掌握行員旅遊動向及相關接觸史，並通令各單位於開工日前備妥防疫器具（口罩、額溫槍、消毒酒精）。

開工首日，台中銀行董事長即召集總經理暨各部室主管，針對防疫措施召開會議，檢核各單位之防疫措施及器具是否準備妥善，並頒布台中銀行全面防疫緊急應變措施，同時取消春酒聯誼餐會，嚴防疫情擴散且確保管制無漏洞，要求每日量測行員體溫，一線櫃台人員則須全面配戴口罩，多重防護措施就是為了保障行員與客戶的健康。

台中銀行提醒，根據醫療相關訊息，新型冠狀病毒蔓延，且正值流感高峰季節，其症狀與一般流感相似，令人難以分辨，台中銀行制訂嚴密的應變辦法，詳細載寫疫情防範措施，包括應注意遵守事項、返國須做好自主監控等，全力配合防疫作戰。

此外，台中銀行義不容辭全力支持口罩製造、生技醫療等防疫相關業者，盡速協助業者趕工、口罩製造備料等資金額度需求融資事宜，全力扮演防疫後台支持的角色；國內旅宿業及餐飲業者亦恐受到冠狀病毒衝擊營運，台中銀行也主動關懷既有客戶困境與需求，聆聽業者的聲音，提供融資業務上的協助，共同為台灣防疫工作盡一份力。

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