宏泰人壽因應武漢肺炎 祭出相關應變措施

令全球聞之色變的中國2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情逐漸擴大，1月30日再傳出中國再增38死，以及日本傳出首次出現無症狀(無發燒咳嗽跡象)卻確診病例。武漢肺炎疫情蔓延速度加快，為因應法定傳染病疫情變化，宏泰人壽祭出相關應變服務及防疫機制措施。

一、保費繳交：宏泰人壽保戶得個別檢具證明文件提出保費及保單借款(含保險費墊繳)利息償還緩繳3個月之申請。保費專線電話：(02)27166888#3301 傳真：(02)27166812。

二、保全作業：宏泰人壽保戶辦理解約、保單借款，及給付滿期金或還本金等保全服務，該公司於疫情期間設置單一窗口負責受理相關業務。若於治療或隔離期間之宏泰人壽保戶得以傳真方式提出申請前述之保全服務， 保全專線電話：(02)27166888#3107 傳真：(02)87127160。宏泰人壽保戶多利用現行的網路保單服務系統查詢，以免疫情擴大時，造成保戶行使保單權利的不便。

三、理賠服務：宏泰人壽所有住院醫療險保單均已將法定傳染病納為保險範圍(並未列為除外責任)，宏泰人壽保戶如因法定傳染病住院治療，將依契約條款各項醫療給付項目的約定負保險責任。宏泰人壽保戶於負壓病房治療期間，該負壓病房比照加護病房辦理給付。武漢肺炎疫情期間理賠設置單一窗口負責受理相關業務。

四、公司內部防疫措施：宏泰人壽內部進行相關防疫衛教宣導及建立疫情通報機制，並於各工作場域備妥乾洗手與酒精定期擦拭消毒，櫃檯服務人員全面配戴口罩。全面啟動清查，員工或其同居家屬如有自大陸地區返台者需通報，並啟動自我健康管理。備妥額溫槍等健康管理器具，並提供消毒酒精及口罩予同仁使用。相關法定傳染病應變服務及防疫機制，將視政府機關公布的疫情狀況即時做調整及因應。

五、宏泰人壽配合政府規範，即時於宏泰人壽官網首頁設立武漢肺炎防疫專區，同時向保戶、宏泰人壽全體同仁及社會大眾宣導防疫觀念及說明宏泰人壽最新防疫機制訊息。

宏泰人壽總公司專線電話：(02)27166888分機3201傳真:(02)27166831。保戶諮詢服務管道：免付費專線電話：0800-068-268；E-Mail: service@hontai.com.tw