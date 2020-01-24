遠距親人也能「發紅包」 台新銀行動「發紅包」APP 跨行也行

今天是除夕夜，發紅包、拿紅包成為中國人最興奮的年節氣氛，台新銀行特別在農曆年前推出行動銀行App「發紅包」服務，讓客戶感受宅在家也可發紅包拜年的全新體驗，本次台新銀行與其它發紅包App服務最大的不同點，就是跨行帳號也能收，讓所有的拜年祝福都能順利送出！

為了滿足客戶不同發紅包情境的需求，台新銀行不僅推出跨行帳號也能收紅包服務，更提供「平均包、指定包、隨機包」三種發紅包方式，讓客戶依發送對象及情境選擇合適的包法。例如，以交情深淺或輩分來決定紅包大小，可選擇「指定包」設定不同的紅包金額與包數，透過LINE或Messenger就能通知對方收紅包，最多一次可搞定50位親友的紅包！另外，若想營造親友或同事群組間搶紅包的驚喜刺激，更不能錯過超嗨的「隨機包」，由系統隨機分配紅包金額，究竟哪幾家歡樂哪幾家愁，只有在搶到紅包的那瞬間才能揭曉。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，過年發紅包是華人社會中最重要的習俗之一，透過台新銀行App發紅包，除了跨越時間與距離的限制之外，還可運用吉利數字向親友拜年或製造告白機會，例如：「888」、「1680」、「520」讓金額設定變得更彈性，也免去排隊換新鈔的不便！隨著數位科技演進，發紅包型態也出現了改變，台新「發紅包」更融入暖心設計，客戶可將祝福小語連同紅包一起發送，讓對方收到最特別的專屬紅包！

為了廣邀客戶搶先體驗發紅包服務，台新銀行搶搭農曆年發紅包熱潮，特別推出行動銀行發紅包筆筆抽好禮活動，即日起至1/31，前2,500名發紅包的客戶，就能獲得50元全家購物金！同時，台新銀行也與知名插畫家「掰掰啾啾」結合發紅包議題，製作了超有梗的拜年影片，提供民眾有趣的影音拜年方式。除此之外，廣受年輕族群歡迎的Richart數位銀行也同步推出限定版發紅包功能，讓Richart用戶同樂，一起迎新年討喜氣！活動詳情請見台新銀行官網 https://tsbk.tw/PGXNQ/