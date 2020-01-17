從夢幻仙境 反思地球的美好

ESG知識庫 看電影愛地球 系列文章4

《阿凡達》的故事敘述在未來世界中，因地球資源有限，人類將目光轉向潘朵拉星球，開啟了阿凡達計畫。然而，在這天堂般的夢幻仙境裡，地上爬的、天上飛的、土裡鑽的生物卻隻隻巨大致命，面臨一場意想不到、浩瀚壯烈的世紀衝突與空前啟示。回到現實世界裡，人類的外太空探險美夢，仍舊停留在電影劇情中，地球是我們安身立命之處，地球只有一個。

為了讓世界更美好，聯合國於2015年舉行「聯合國發展高峰會」發布2030年永續發展方針SDGs(Sustainable Development Goals)，列出17項攸關人類永續生存的發展目標。這些目標不只是喊喊口號，而是實際的投資項目，稱之為「永續投資」sustainable investment，用三個字來代表，就是ESG !

ESG其實是Environmental(環境保護)、Social(社會關懷)、Governance(企業治理)這3個英文單字的縮寫，不同以往企業經營單純以獲利為主要考量、股東權益至上的觀念，注重ESG的企業在做經營決策時，應該把對環境與社會的影響、以及企業治理的透明度等納入考量，讓企業的經營更具永續性。ESG 可謂是全方位的「財務指標」，將企業必須承擔的道德良心、社會責任，轉化為可具體衡量的獲利指標，攸關企業未來能否永續經營的獲利因子。

災難持續發生，令地球哭泣。根據新聞報導，2019年底澳洲連日大火，再加上6月延燒數月的亞馬遜大火，燒出人類對於地球氣候變遷的覺醒，對環境造成的傷害，最終自己也會被吞噬。「環保」不能只是口號與紙上談兵，它必須是全民意識與行動，督促企業做好「良心投資」、「環保流程」到「永續產品」，這也使得ESG這三個字，成為國際投資界最流行的通關密語。

依據研究報告指出，全球最大的日本政府退休基金、全球最大的挪威主權財富基金等國際專業投資機構紛紛將ESG納入投資流程或評選標準。簡言之，當一家企業的獲利是來自生產過程中對環境的危害或違反人權，就會被剔除；或企業須付出更高額成本來改善，才能贏得股東資金青睞。因此，能充分展現ESG的責任投資，才能掌握資金的命脈。

愛地球不再只是環保團體的使命，而是企業未來生死存亡的命脈。ESG將「愛地球、企業獲利」，兩者綁成命運共同體！站在投資人的立場，在2020年的投資最好找體質好、符合責任投資(ESG)標準的公司，才有機會渡過多空震盪、達到永續投資的目標。永續投資已然成為華爾街投資新顯學，不永續的企業終將被淘汰，用投資愛地球、支持永續ESG ! (文章提供：柏瑞投信)