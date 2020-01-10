富邦人壽全新企業廣告《有你‧就沒有偏鄉》上映一周感動逾百萬人

「什麼是偏鄉？」長久以來對偏鄉的理解都是基於距離、時間與人口等因素所致，除了地理偏鄉外，心理偏鄉同樣值得我們關注，無論人與土地、人與物，甚至是人與人間的聯繫都必須拉近距離、持續加溫，才能讓距離不再等於疏離。富邦人壽今年再以「在你的主場發熱發光」為核心延續品牌訴求，推出企業廣告二部曲《有你‧就沒有偏鄉》，翻轉大眾對「偏鄉」的定義打破人際的疏離，傳遞每個微小的改變都是因為每個人全心全意的投入與關注，才能匯聚正向力量實踐「沒有偏鄉」的願景；形象影片上線短短三天累積百萬觀看數、一周內觀看數更迅速衝破五百萬，感動觀眾。

富邦人壽不斷鼓勵所有年輕朋友堅持理想、放膽追夢，展現出只要有你的地方就是主場的精神，今年度全新形象廣告二部曲《有你‧就沒有偏鄉》深化溝通，因為有了自己的熱情與活力，讓偏鄉恢復生機與歡笑。影片藉由三段不同情感關係的互動與連結，以「靠近」為起點、「善待」為行動，讓故事產生關鍵性的轉變：熱血青年讓籃球場再次成為孩子的樂園、男孩的釋懷讓他和失智父親的關係回到孩提時期、在熱情的號召下小農生意變得絡繹不絕，三條故事軸線刻畫出有溫度的細膩交流，更傳遞出「有你‧就沒有偏鄉」的深度意涵。

深化偏鄉定義 國民品牌傳遞溫暖正向力量

「這就是我們每位業務夥伴存在的價值與影響力！」富邦人壽總經理陳俊伴自信地表示，「身為國民品牌的富邦人壽，人才是我們最重要的資產，近年觀察到年輕世代的勇往直前與無畏無懼，堅持做對的事、值得努力的事，為提供舞台讓年輕族群一展長才，富邦人壽持續推展服務入城鄉，將台灣各地每個業務單位打造成『友善好鄰居』，不斷深耕在地鄰里、關懷失智高齡，更是首家結合保險本業，導入公益投資社會報酬分析（SROI）評估企業的在地影響力，未來富邦人壽將繼續以專業的保險保障消彌地理偏鄉，亦積極打造有溫度的客戶服務來扭轉人與人間的心理偏鄉，讓幸福的力量照耀全台灣。」

連續兩年執導形象影片的年輕新銳導演尹國賢也深有同感，將溫暖而又堅定的品牌訴求表現得淋漓盡致，他說：「『家』永遠是每一個人生旅程中的起點與終點，首部曲描寫的是這趟旅程的起心動念，今年《有你 就沒有偏鄉》強調旅程中每段關係的重視，也重新定義了偏鄉，更希望能藉此提醒我們如何學習放下立場、從不同的角度去看待所有的人、事、物，在這個社會中找出更多的溫度與關懷，哪怕只是一個行為、一句話、一抹微笑。」

換個視角「翻轉心視界」 邀你一起探索關係的美好

為了讓大眾親自感受地理與心理偏鄉，富邦人壽特別規劃數位行銷活動「翻轉心視界」，透過翻轉行動裝置的小小舉動，一起走進台灣知名攝影師馬賽Kyo的鏡頭視角，看見台灣「66」個偏鄉獨特且耀眼的一面，攜手網友讓這些偏鄉「99」常在，像是台南左鎮雖為全台老化指數排名第三，人口銳減速度甚至已出現無子化現象，《遠見雜誌》更點名這裡將面臨滅村危機，但其實左鎮的美出現清晨短暫瞬間，這裡擁有全台最低海拔的絕美日出，全台唯一化石博物館亦佇立於此，偏鄉的不凡值得細細探索與回味。

此外，數位活動也邀請網友共創內容，將自己心中最美的鄉鎮區一隅分享給更多人，甚至能藉此平台化解人際關係上的誤解，展現每個人都是圓心的角色，影響力也會如同漣漪般逐漸擴大，牽起大眾彼此間的情感共鳴。全台66個鄉鎮區有何不為人知的美好一面？人際互動趁此機會解開心結！富邦人壽活動網站（https://fubonlife.artstudio.com.tw/）一起「翻轉心視界」，參與活動分享貼文還有機會抽GoPro、AirPods、氣炸鍋、台鐵雙人套票等超值大獎，詳細辦法可上活動網站查詢。