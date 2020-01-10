叡揚資訊10日興櫃掛牌 創新企業軟體應用與雲端服務

叡揚資訊（6752），創立於1987年，由群益金鼎證券擔任主辦承銷商，於1月10日登錄興櫃市場，成為資訊軟體服務產業類股興櫃尖兵；叡揚資訊成立32年，始終專注於企業型態的應用軟體開發與系統工具服務，除了持續講究軟體工程方法論與產業領域知識外，更隨著資訊科技的變化，適時引進新技術及開發企業應用軟體的公司，是一家能時時創新且有著軟體文化的公司。

目前主要業務分為四類：企業e化的應用軟體，資訊治理所需的監控、自動化與資安工具，運帷服務，雲端服務與巨量資料分析應用。這四類領域相互間所需要的技術與領域知識，形成一個可相互加持的相乘效果。在金融、政府、醫療、製造與電信等大型單位擁有眾多客戶，其中以知識管理平台為基底，所加值出來的醫院評鑑更幾乎成為醫學中心與區域級醫院的標準配備平台。2010年進一步以既有套裝應用軟體的厚實基礎，結合行動設備與雲端技術，大力投資雲端 SaaS 服務的開發，是國內少見扎實投入開發並擁有雲端軟體平台與應用服務技術的公司，隨著讓客戶可自行上網開通測試並租用，雲端服務陸續推出，例如CRM客戶關係管理、人事薪資、公文管理、知識與內容管理及表單管理等，目前已有廣泛的中小企業雲端客戶，並擴及泰國及日本等海外客戶。2013年開始運用AI領域裡的機器學習與深度學習技術以解決自然語言處理的問題，目前已有具體成果融合入叡揚提供的公文管理、知識管理及人資管理等工作平台，這些具備AI特色的產品已逐步推到市場上，提升使用者作業上的方便性與新價值。

叡揚資訊2018年營收8.82億元，稅後淨利7,289萬元，每股純益3.24元，2019年累計前11月自結營收8.63億元，較去年同期7.71億元，同期成長12％，稅後淨利7,760萬元，每股純益3.23元，業績成長卓著。隨著利用資訊與數位技術所創造的新經濟風潮，也迫使各行各業領導人開始思考現有產品、營運管理及商業模式，加入數位科技來達到轉型並創造新未來的願景，也就是所謂的數位轉型。叡揚資訊表示以浸淫於軟體領域32年所建構的營運機制、管理文化、人才、產品以及客戶基礎，未來會比過去有更好的能量在產品和雲端服務上做更好的技術研發，更可結合生態系夥伴在國內外加速市場開發，為公司成長帶來更好動能，為客戶帶來更好服務與價值。