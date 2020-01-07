破解富不過三代魔咒 AIA友邦人壽「五富」策略助傳承

爭奪遺產不時會出現在社會新聞上，尤其企業在傳承過程中，事先做好傳承規劃很重要。安永聯合會計師事務所家族辦公室執業會計師林志翔6日指出，企業能否永續經營，取決於企業掌門人。林志翔預言，台灣最快2022年CFC（受控外國公司）正式上路前，赴境外免稅天堂成立的公司將會陸續消失，資金會陸續移回台灣。

根據瑞普萊坊不動產市場研究機構發表的2019年《財富報告》指出，台灣淨資產不含住宅約10億元的超級富豪，人數高達1,781人，全球排名第19名，年增4%，優於全球與亞洲平均成長水準，且預估未來五年台灣富豪人數更將以25%幅度成長。台灣的高資產族群，無論是新富的「富一代」、「創一代」，或已經是富傳好幾代的「富多代」，當家族的創富者逐漸步入老年，家族財富的配置和傳承需求，讓高資產族群莫不關注最佳解決方案。

看準這一趨勢，AIA友邦人壽提出「五富」概念，運用保單規劃可以做到守富、創富、傳富、分富、永富之資產保障「五富」目標。AIA友邦人壽總經理侯文成說明，無論資產高低，財富傳承是每個家庭都會思考的問題，而「富不過三代」其實是富裕家族用來警惕自己與下一代的說法，他們對於資產配置與財富傳承的態度則更為謹慎。

運用保單輕鬆守住家族財富

侯文成說，市場上協助將家族財富和諧且完整地代代傳遞之管理工具眾多，但壽險實為最簡單的方法。「守富」上，最害怕的是分產後沒有掌控權，而子孫又有可能散盡家財無法守住，「友邦人壽守富人生美元利率變動型終身壽險」不僅最高保額達到1千萬美元，同時，在生存期間有保障功能，投保年齡可以達到74歲，且根據被保險人年齡對應不同免體檢額度，最高可至100萬美元，協助保戶輕鬆將財富守住。

「創富」上，「友邦人壽守富人生美元利率變動型終身壽險」繳費年期只需六年，可加快資產創造的速度；且以美元計價，滿足多元資產配置之需求。且享有「回饋分享金」的優點，當每年宣告利率大於預定利率時，便有機會獲得回饋分享金，讓資產成長累積。

「傳富」對大多數創富者而言，除了努力爲家族成員的生活提供保障，也思索著如何將企業或家族財富順利傳承給下一代。接班並不容易，但財富傳承比想像中簡單許多，妥善利用壽險，並事先規劃好身故保險金的給付方式，可為後代創造有秩序的資產傳承。「友邦人壽守富人生美元利率變動型終身壽險」提供「分期定期保險金」的給付功能，讓身故保險金可設定為分期定期10年或20年給付，提前替受益人規劃固定收入，確保家人與後代之安穩生活。

AIA友邦人壽希望透過保險機制，幫助保戶做到分富與永富。當創富者年歲漸老，想要讓「富二代」們順利傳承家族財富，並將家族榮耀持續三代、四代甚至更長遠的後代家人，壽險是最具信賴的工具之一。投保人透過保單可以指定多名受益人，無論是指定子女或孫子女，同時可以安排好受益人的順序、每一受益人的受益金額，即便被保險人遽然離世，也可以在相當程度上避免內部的紛爭，達到和諧與完整的資產傳承，創造代代永富的家族光榮。