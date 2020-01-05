臺灣企銀力挺長照2.0 融資非營利長照機構首例

由亞洲大學供應鏈金融新創團隊(聯融智慧)協力輔導「社團法人彰化縣白玉功德會附設彰化縣私立秀老郎綜合長照機構」成功獲得臺灣企銀融資之挹注，該融資案也是全國第一家核定非營利長期照顧服務機構專案融資，透過該融資案，臺灣企銀一方面以實際行動推動銀髮照護，善盡企業社會責任，支持政府長照10年計畫2.0；另一方面挹注「秀老郎」長照機構提升服務能量，帶動新一波銀髮產業發展榮景。

臺灣預計將在2025年邁入超高齡社會，臺灣企銀黃博怡董事長響應政府「長青長、長照短」理念，於107年5月贊助高雄市旗山區糖廠社區發展協會，成立該行首家「銀髮樂齡學堂」，截至108年12月累計已設立12家，熱心公益足跡遍佈全台。

透過亞洲大學供應鏈金融新創團隊(聯融智慧)協助，秀老郎綜合長照機構展現其照服務優良經營績效與業務成長規劃，在中小企業信用保證基金的共同支持下，由臺灣企銀辦理其融資，成功獲得臺灣企銀員林分行徵審放款，挹注未來擴大營運規模。

在縣政府配合中央推動長照2.0計畫之下，社團法人彰化縣白玉功德會成立於民國99年，自102年起開辦「秀老郎日間照顧中心」，由邱暉智理事長帶頭發起，以【秀老郎】+【秀家人】為樂齡品牌，建構符合在地老化的社區整合性照護體系，提供全人、全程、全方位之照顧服務網，追求實現在地老化安養。

臺灣企銀身為全國唯一中小企業專業銀行，以扶持中小企業成長及落實扶助銀髮族照顧關懷活動，為該行長期發展願景，並藉由中小企業主認同，發行「銀色之愛信用卡」，依交易金額提撥千分之三專款作為公益基金，專款專用作為各社區「銀髮樂齡學堂」相關贊助經費，持續推動銀髮照護；本次攜手亞洲大學、信保基金力挺長照2.0，融資挹注彰化「秀老郎」長照機構，除與該行落實福利社區化，營造永續、友善社區環境之理念相互呼應外，盼能拋磚引玉，與各界攜手共創美好社會。