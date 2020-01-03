滙豐私人銀行2020年投資展望

利率長期偏低，增長長期偏低滙豐銀行預期在環球經濟同步放緩期間，全球國內生產總值（GDP）成長將會分別於2020年維持在2.5％與2021年的2.6％。最近，環球經濟增長初步出現觸底跡象，但預料在未來數年會維持低於正常水準。

滙豐私人銀行表示，展望未來十年，隨著偏低利率環境和全球成長緩慢，將會使大部分資產投資的預期報酬率下跌，但可採取以優質盈利、結構增長、多元化收益和全球資產配置為重點的均衡策略，可望在2020年帶來最佳的投資組合報酬。

滙豐私人銀行亞洲區首席市場策略師范卓雲強調，處於長期低增長、低收益的環境下，我們已調低未來十年各資產類別的回報預期，並將採取多層面的投資策略，以實現尋求增長、收益和穩定性三個目標。我們需要隨着新的投資方向調整部署，透過受惠亞洲消費者、中國經濟轉型、工業革命4.0和可持續發展帶動的結構性增長相關產業，持續尋求機遇，從而實踐增長、收益和穩定性這三個投資目標。

在大市升幅低於過去，政治不明朗因素持續時，分散風險尤其重要。要獲取足夠的收益，我們相信投資組合應避免持有過多現金結餘，因為當前現金利率欠缺吸引力。相對地，我們採取多元收益策略，通過投資高配息成長股、房地產相關和私募市場工具，以分散收益來源。

范卓雲指出，對沖基金、私募市場工具、房地產和黃金等另類投資是有效分散投資組合風險的工具，可提供與大市相關度較低的回報，並在環球形勢不明朗的情況下加強投資組合抵禦市場大幅波動的衝擊。她補充：「對沖基金既可把握成長機遇，而且通常受市場調整或經濟周期波動的影響較少。而私募基金則因為投資年期較長，有助捕捉長期增長趨勢，減少因計算短期入市時機而錯失投資機遇的風險，並有助駕馭短期市場波動和地緣政治不明朗因素。

滙豐私人銀行對環球股票維持中性比重配置，看好美國和英國股票，並在美國投資級別企業債券，以及個別新興市場和亞洲美元債券和本幣債券尋找息差機會。在亞洲股票方面，對印尼股票持偏高比重，對在臺灣、中國大陸、香港和新加坡上市的股票維持中性配置，投資重點集中在由中產階級消費者、科技顛覆、第五代流動通訊（5G）革新、刺激經濟政策和結構性改革所帶動的結構增長主題。