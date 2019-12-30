凱基證券耶誕送愛 溫暖偏鄉學童心

凱基證券捐助之凱基慈善基金會關注偏鄉學童，於耶誕節前集結凱基證券同仁的愛心，共募集500份禮物鞋盒，分送給基隆、雲林、嘉義、屏東等地的偏鄉學童，讓偏鄉孩子也能過個溫馨的耶誕佳節。

凱基慈善基金會每年歲末都會發起募集愛心禮物鞋盒活動，由員工化身耶誕老公公，為偏鄉孩子準備愛心禮物；有些是學習必須的文具用品、課外讀物，有些是圍巾帽子等保暖小物，還有些是可愛玩偶或益智玩具；各地員工也自告奮勇擔任愛心禮物大使，親送禮物到小朋友手中，和小朋友同歡，祝賀偏鄉孩子耶誕快樂。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，凱基慈善基金會一向關懷偏鄉孩子，平時提供營養早餐，補助偏鄉英語學習，員工更直接愛心連結到孩子身上；大家年終自動自發準備、包裝禮物鞋盒，不只是送給孩子一份耶誕禮物，更是凱基人溫暖的關懷，在寒冬歲末傳遞溫馨與喜樂。

嘉義縣復興國小校長黃美智說，希望小朋友在拿到禮物的同時，也能學習感恩。學校除了感謝凱基贈送的鞋盒禮物，讓孩子度過難忘的耶誕活動，更感謝凱基慈善基金會提供弱勢學生學習經費，讓學校規畫英語課程，給孩子學習英語機會，讓偏鄉孩子打開視窗，給孩子最棒的禮物。

凱基慈善基金會長期協助弱勢學生就學，除了提供獎助學金，讓他們安心就學外，更協助位處偏鄉和資源不利地區之雙重弱勢學生營養補充以及英語學習，使學生於基本學力之外，能開展視野，創造更多發展可能；凱基慈善基金會期望所有孩子都能安心學習，快樂成長，將來在社會上發揮所長，打造有希望的未來。