2020農曆春節倒數 全球人壽服務不打烊迎鼠年

2020農曆新年倒數計時中，由於這次農曆春節來得較以往早，全球人壽為貼心保戶，讓保戶能更便利的靈活運用資金，凡於春節期間應給付之生存金、滿期金、健檢金等各項保險給付，都將提前至春節前約一星期給付。全球人壽秉持「因為愛 責任在」的品牌理念，堅持守護對保戶的責任，春節期間的定時專人接聽服務及24小時語音查詢服務均不打烊，陪伴保戶安心迎接2020金鼠年，給保戶最暖心的服務。

春節期間給付款項 全球人壽提早給

全球人壽行政本部副總經理黃宏杰指出，保戶於春節期間可能有較多的資金需求，例如包紅包、拜訪親友或是旅遊等，全球人壽於春節期間應給付的生存金、滿期金及健檢金等各項保險給付，都將提前至春節前給付；約定以匯款給付者，台幣保單原給付日為1月17日至1月29日、外幣保單原給付日為1月17日至1月30日，將分別提前於1月17日及1月16日匯款。約定以支票給付者，原給付日為1月31日以前，將配合提前於1月13日以掛號方式寄出，支票到期日仍為原給付日。

另外，因保單借款、契約變更等作業而欲於春節前收到款項(僅限匯款)的保戶，請盡早於時限內送達承辦單位以完成申請，如保單借款部分，外幣及台幣保單紙本申請，請分別於1月19日及1月20日下午2點前送達；網路及語音申請，請分別於1月20日及1月21日下午3點前完成申請。若是投資型保單贖回國外及國內投資標的，請分別於1月13日及1月16日下午2點前紙本送達或網路完成申請，紙本請註明「請於春節前給付款項」。

春節期間，客服系統照常服務

若有網路變更、網路借款及電話語音借款需求的保戶請及早因應，全球人壽自2020年1月21日下午3點起暫停網路借款、電話語音借款服務；2020年1月22日下午3點起暫停所有網路變更/借款及電話語音借款服務，並於2020年1月29日重新開放服務。

全球人壽表示，為讓保戶感受到親如家人的關懷與守護，保戶若於春節假期（2020年1月23日-1月29日）期間有緊急事項需要連繫，可於每日上午9點至下午5點30分撥打全球人壽客服專線（0800-000-662），提供專人接聽服務，歡迎保戶多加利用。同時，也提供24小時語音查詢服務，可查詢繳費狀況、自動墊繳本息、保單借款本息、理賠進度、變更進度、應備文件等功能。

全球人壽也提醒民眾，春節連假開心出遊外，可別忘了應有的保障，出發前應該先將全家大小的旅遊平安險（請參考https://e-commerce.transglobe.com.tw/）先打理好，迎接美好新年。有關全球人壽春節期間相關作業問題，請洽詢全球人壽保戶服務中心、業務員或撥打全球人壽客服專線0800-000-662或官方網站（https://www.transglobe.com.tw/）查詢。全球人壽敬祝國人，春節鼠運亨通，闔家安康，健康快樂過好年。