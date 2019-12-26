新光聖誕公益 南北幸福傳遞、點亮全台 讓愛發光

平安夜敲響新光愛的鈴聲，新光金控暨子公司新光人壽、新光銀行、新光投信、元富證券及新光金保代日前假台北新光摩天大樓站前廣場舉辦「耶誕傳送愛 愛與光同在」聖誕晚會，除新光人壽慈善基金會、新光小農市集及非營利組織推出愛心義賣活動，也邀請生命歌姬曾宇辰（小宇）、I-Want星勢力團體、穿透系女聲李佳歡一同熱力演出，與民眾共度聖誕夜。在晚會中，新光人壽慈善基金會副執行長陳彥名、新光金控資深協理陳正輝及各子公司代表與公益團體華山基金會、現代婦女基金會、勵馨基金會甜心工坊、創世基金會、糕菲庇護工場、中華民國自閉症基金會，一同點亮象徵明年的金鼠年的「鼠（數）不完轉（賺）不停！」鼠年燈籠，讓這份善的力量轉動財富，點亮全台，讓愛發光。

每年聖誕前夕，新光金控旗下子公司都會舉辦愛心禮物募集活動，今年透過GIVE543贈物網平台媒合，尋覓較弱勢族群首選，以肯愛協會及台北市脊髓損傷者協會為對象，其次再為社福單位與偏鄉學校，愛心募集30箱聖誕禮物，將這份貼心、溫心與愛心能精準送達到所需要關懷的機構；長年深耕銀髪長照領域的新光金控為關懷獨居高齡長輩們，特別捐贈贊助高雄市政府【救助金專戶】供「獨老以及終老養護院等民生必需品」採購，以行動關懷長照，徹底展現「光無所不在，心與你同在」的品牌精神。

新光聖誕公益活動延申到高雄地區，日前假高雄巨蛋前廣場揭開序幕，由高雄市政府社會局、家扶基金會、財團法人羅慧夫顱顏基金會、財團法人天主教社會慈善福利基金會，以及財團法人天主教善牧社會福利基金會、社團法人高雄市唐氏症歡喜協會、高雄啟智協會聯合響應，一起用行動支持這次的義賣活動。晚間登場的演唱會，特別邀請到台語歌王許富凱、聲林之王超高人氣歌手李友廷與張若凡，以及新光公益大使曾宇辰（小宇）和I-Want星勢力樂團等實力派歌手共同參與演出，用最溫暖的歌聲散播愛的種子，陪伴大家度過聖誕前夕。

新光金控已連續15年推出新光生肖小提燈，2020年金鼠年幸運提燈除了提燈的功能，也結合祈福納財、轉動好運及紓壓著色的功能。今年新光金控董事長吳東進持續號召同仁積極推動社會公益，透過新光人壽、新光銀行、元富證券等子公司同仁前往安養機構，展開一系列「樂齡公益關懷活動」，透過摺製新光幸運小提燈來陪伴長者，以實際行動鼓勵企業同仁促進世代暖心交流，找回台灣最珍貴的人情味，為社會付出實際的愛心力量。

此外，子公司新光人壽也將於1月4日舉辦第39屆「新光摩天大樓登高大賽」，活動主題「為全齡健康而跑」，報名費將捐作公益，透過登高活動來提倡全齡健康生活，鼓勵全民養成運動習慣，一步一步跑出健康人生。