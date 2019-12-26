新光耶誕音樂會 打造代間互動溫馨送暖

新光銀行多年持續在地經營且深化公益關懷及陪伴，鼓勵員工積極參與志願服務，日前首度與永和秀朗國小管樂團合作舉辦「點亮心光．耶誕公益音樂會」。新光銀行永和分行主管及同仁們，為讓安置於該養護中心的長輩們，感受耶誕溫馨氣氛及同仁們滿心關懷，體會代間互動的正向能量及感染力，特邀永和秀朗國小管樂團來到基隆「博愛仁愛之家」進行管樂表演，現場氣氛熱絡且溫馨。

「秀朗國小管樂團」50餘位學生為了此次的近百位阿公阿嬤級的聽眾，連續幾個月加緊練習著多首老歌及耶誕樂曲，一首首經典老歌「何日君再來」、「望春風」等曲目，現場氣勢磅礡地展現，讓長輩們彷彿回到年輕時充滿活力的時光，身體也隨著音樂舞動了起來。再由銀行同仁們帶領孩子們穿梭在長輩間，陪他們聊天、摺製新光「鼠不完，賺不停」幸運小提燈，透過手工藝創作刺激大腦功能，訓練手眼協調能力，在互動中度過充滿活力的溫馨時光。

新光銀行總經理謝長融表示，為傳達企業永續經營之公益精神，除成立「愛心志工社」邀請同仁參與公益之外，今年積極推動「內部員工公益提案」計劃，鼓勵各單位同仁，自發性地關懷周遭弱勢並主動發起公益服務，期待透過全面的付出公益服務，延續對於客戶的服務熱忱。此外，新光集團深知「陪伴是最溫暖的分享」，每年推出生肖小提燈，期目的亦希望透過紙藝創作，促進民眾在代間親子關係上，能夠多一分陪伴與互動。

鼠年幸運小提燈於即日起至2020年1月31日止使用新光銀行App或網路銀行跨行轉帳，累計4筆即可兌換一只，新光銀行信用卡卡友，當月刷卡累計一般消費達10,000元，可兌換五只，更多兌換方式可至新光銀行官方網站查詢。