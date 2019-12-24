滙豐退休規劃宜兼顧財富累積 保險保障及資產傳承需求

時序進入年底，許多民眾通常會在此時進行「保單健檢」，協助自己了解投保的保單是否符合現階段需求，並且為未來人生階段預做準備。科技與醫療持續進步，政府預估 2026年台灣將從「高齡社會」邁入「超高齡社會」，因此審視現有保單時，補足保障、傳承等退休規劃缺口的重要性仍不可忽視。

根據壽險公會統計數字顯示，去年國人人壽保險有效契約平均保額約新台幣 80萬元，若以保險規劃的雙十定律來說，個人的合理保額規劃應落在年收入的十倍 〈以 2018年台灣的人均 GDP 計算約合新台幣763萬元〉，顯示國人保險保障仍存在缺口。

滙豐(台灣)商業銀行財富管理業務管理部資深副總裁曾詩如表示：「台灣人愈來愈 注意自己的健康，希望在超高齡社會中持續維持生活品質。國人平均壽命已超過 80 歲，不僅將有更多時間享受生活，也會有更長的退休生活需規劃。因此，建議民眾在計劃退休生活時，需同時兼顧個人的一般財務規劃與保障規劃，不僅要確保擁有足夠的儲蓄，而且要確保自己得到充足保障來減少疾病對於個人經濟生活的影響。」

此外，根據滙豐集團調查顯示，超過六成的台灣人擔心是否有足夠積蓄過舒適的退休生活，並有六成七的民眾擔心日益升高的健康照護費用。曾詩如建議，在財務規劃時可具體化想要的退休生活，搭配著健康照護的保險規劃與財富傳承計畫綜合考量進行配制，利用適合的投資理財與保險產品規劃，確保退休生活享有充裕的支出所需，並留有可傳承後代之份額。

應對台灣人口結構的改變，滙豐銀行亦針對客戶需求提供多種不同的保險商品滿足財富管理客戶在退休財務、保障與資產傳承等規劃需求。在資產傳承規劃部分，以「安聯人壽美利傳家外幣利率變動型終身保險」為例，該產品提供客戶本人的終身保障守護，並設有 2、6 年期等多種繳費年期，以美元收付亦享有增值回饋金的機會，提供有資產傳承需求的客戶更多選擇。