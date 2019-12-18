合庫證券舉辦「年終感恩會暨投資展望講座」

合庫證券成立8週年慶，為感謝廣大的客戶對該公司長久以來的支持與愛護，邀請杜金龍、孫慶龍、孫明德、黃豐凱等知名專家，分別在台中、高雄、台北舉辦講座來分享投資經驗，凡於過去兩年曾在合庫證券下單之客戶以及於合庫證券開立證券帳戶之合庫銀行存款戶，均為此次受邀貴賓，以協助客戶掌握2020總體經濟、產業景氣展望與台股新趨勢。

合庫集團在民國100年12月初成立金控，同時自原來的合庫銀行證券部分割成立合庫證券，目前有13家分公司據點，並於合庫銀行270家分行中設立甲櫃30個、乙櫃229個，以就近服務銀行客戶，經紀的市占率從初期的0.49％提高至0.87％。雖然合庫證券成立僅8年，但所提供的服務也不遜於其他大型券商。

合庫證券向來都用同理心與客戶真誠互動，貫徹以客為尊的關鍵與顧客感同身受，因此，榮獲金管會「107年度公平待客原則」證券商評比前六名之殊榮。目前設立13家分公司據點，挾以擁270家分行為全國最多之合庫銀行資源，隨時提供投資人最綿密的服務網路；業務包括複委託、兼營投顧、兼營期貨自營及國際證券業務等，並建置及優化電子交易平台，經紀業務電子下單自占率已達85％。

2020年是台股逐筆交易實施首年，此後市場更為透明，更有利於投資大眾，合庫證券藉由此次的「2019年終感恩會暨大師投資展望講座」活動分享，希望讓所有客戶及投資人的投資更為穩健。該公司近期推出「買股找合庫‧理財倍加富」活動，規劃全新戶三重好禮送優惠活動，即日起至12月至合庫證券開戶者，除4.5％融資優惠利率外，另有開戶禮、交易禮、加碼禮等好禮相送，月月抽最新ipad Air。