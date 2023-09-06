大葉大學舉辦跨文化英語新生營

大葉大學國際語言中心開學前夕舉辦「2023跨文化英語新生營」，透過小隊活動、課堂討論等多元活動，帶領學生認識大葉大學，今年活動也加入YouTube文案撰寫、配音和拍攝剪輯等內容，讓學生學會如何製作短影音。

大葉大學新生經過英語營二天的相處，變成惺惺相惜的好朋友。圖／大葉大學提供

國際語言中心副主任陳俊福表示，語言是與世界溝通的工具，為協助大一新生拓展國際視野，學校特別利用開學前夕，舉辦9/5-9/6日為期二天的「2023跨文化英語新生營」。今年活動跳脫以往傳統框架，以短影音配音、簡報設計與製作、YouTube文案撰寫、拍攝剪輯為課程主軸，透過活動，讓學生不只是學英語也學會如何製作短影音，提高同學學習英語的動機。

大葉大學2023跨文化英語新生營，簡報成果發表。圖／大葉大學提供

造形藝術學系大一生張莅奇說，英語營可以提早認識大學同學，讓暑假更充實，因此報名參加。透過看影片學習如何用英語口說來配音，他感到很有趣，比較有記憶點可以更好的學好英文。另外，護理系大一新生李康綸表示:參加營隊活動可以多認識外系的同學，除了學習英語外，課程內容規劃了配音、製作影片和如何做簡報，對大學生都是很實用的技能。

擔任小隊輔的英語系大二生楊喬茵表示:熱烈歡迎學弟妹加入大葉大學這個大家庭，大學學習方式和高中有很大不同，要更積極主動，有問題勇敢發問，相信在英文學習上可以更加得心應手。