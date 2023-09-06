竹縣治理秀智慧 台灣臉霸巧助攻

研勤科技(3632)PAPAGO!宣布FACE8台灣臉霸人臉辨識引擎獲智慧首都新竹縣府採用全面導入府內差勤管理，精準掌握人員即時出缺勤資訊，展現竹縣智慧治理硬底子，今日並由縣長楊文科親自體驗示範快速精準的考勤打卡流程，完美詮釋縣長所擘畫描繪科技大縣創新的實力與願景。

100%純本土研發的FACE8台灣臉霸人臉辨識技術已是金融業加密驗證等級的人臉辨識引擎，並穩坐健身產業、營造業、政府機構人臉辨識人證核對系統、智慧化監獄人臉辨識管理系統等服務領域；藉由精湛的軟體開發實力，讓竹縣本次導入差勤管理不需過度添購硬體及相關設備，系統銜接亦無須長時進行相關教育訓練，完全符合未來智慧城所追求永續、智慧、效率的目標。

臉部辨識系統9月新上線。圖/業者提供

關於生物辨識的安全性，FACE8台灣臉霸團隊運用加密技術存取去識別化資訊，本次建置更積極為新竹縣府規劃封閉型伺服器運作，達到完全避免個資等資訊外流的資安水準，同時，FACE8台灣臉霸引擎原始碼更已讓包含金融業等業主掃描檢測過，保證所提供軟體服務並無所謂後門或惡意程式，絕對符合國家級資安水準。

特別降低高度的辨識機，讓行動不便者也能輕鬆使用。圖/業者提供

研勤董事長簡良益表示：「AI人工智慧研發絕對是國家推動科技發展永續不可或缺的產業，更是維持國家資訊實力的重要關鍵，FACE8台灣臉霸人臉辨識技術獲得科技首都新竹縣府採用，對團隊而言都是莫大的肯定與鼓舞；特別是，楊文科縣長甫於上個月成為唯一獲得2023智慧城市卓越貢獻獎「智慧治理獎」的縣市首長，在系統規畫及建置過程中，充分感受到新竹縣府打造韌性智慧城的企圖與用心，也企盼在未來能有更多機會與縣府一起為縣民追求幸福、智慧、好生活。」