美業界米其林星級分級制度 全球掀起熱潮

自古以來『技能檢定』一直只有合格與否，但無法有更細項的分數，讓應考生與應聘徵才的老闆，去了解應徵者真正技能，是否合乎店內的人才來作使用，而且往往還要再花時間自己考核應徵者的能力，費時費力，也失去檢定考試的真正意義。

學生報名參加「美業界米其林星級分級制度」的美甲師檢定考試。圖/業者提供

有感於此，TINA台灣世界美甲藝術協會與cosa全球整體造型交流協會理事長歐玟利老師，引進顛覆一般傳統檢定的『泛亞太國際美業聯盟組織』檢定考試計分方式，它擁有11國聯盟資格，並在全球獨步創新，以『星級制度』的國際評分來標準，在發證後，考生透過證照知道自己合格之外，還更清楚的讓考生理解自己是『那個等級合格』的。

學生報名參加「美業界米其林星級分級制度」的美睫師檢定考試。圖/業者提供

這樣細微的星級制度如同『米其林星級制度』，方便美業老闆應聘員工時，快速了解應聘者的能力等級，更讓應考生清楚的知道自己的合格分數；並且合格後還可換取多國的國際證照，是一張符合市場機制的認證。

學生報名參加「美業界米其林星級分級制度」的半永久定妝師檢定考試。圖/業者提供

目前引進考試類別有：美甲師檢定/美睫師檢定/熱蠟除毛檢定/半永久定妝師檢定/彩妝造型師檢定

各職能分級認證分為： 初級/中級 /高級 講師/高階講師五級數。

每一個階段考核的技能不相同，想了解更多？https://tinacosa.com/

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