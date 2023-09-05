世新大學迎新生舉辦始業式　逾半數首選世新就讀、啟程築夢

大一新生正式開啟大學生活！世新大學今（9/5）起分二天、四梯次舉辦新生始業式活動，校長陳清河代表學校歡迎超過兩千名的新生，快樂加入世新大家庭，始業式也安排性平與諮商講座、教育部UCAN大專校院就業職能平台施測、健康檢查，與學系導師相見歡等一整天的活動，讓學生能安心就學、尊重彼此，並增加職能自我評估機會，適時規劃自我能力養成計畫，不少學生表示對世新生活充滿期待。

身為世新校友的世新大學校長陳清河，為各梯次、不同學系的始業式揭開序幕，他提醒離開高中、進入大學的學弟妹們，在世新的4年生活有3件要做的事，要「主動」盡速調整學習態度與方式、要「敬業」喜歡所學專長與職業、要「樂群」找到志趣相投的朋友做好團隊合作，並祝福新生，4年的學習都能夠平安順利，很快地踏入社會貢獻心力。他也特別為學生介紹啟用「實體布景棚」、再升級的「LVS智能攝製基地」，整合虛實應用與流行全球的虛擬攝製模式，將為世新培育的人才增添就業競爭力。

新聞傳播學院身為世新大學的金字招牌，今年不畏少子女化環境影響，擴增名額依舊創下百分之百滿招，更有超過半數新生，將世新視為首選學校。傳播管理學系新生鄒琇媛表示，世新是傳播領域中較好的學校，不僅是她的首選，而且家人也很支持她讀世新，選擇傳管系是認為能有更多元的發展與嘗試。此外，熱愛籃球比賽的她，也很關注世新男女籃球隊，最有印象的球員是李宗漢，期待到小巨蛋為世新籃球隊加油。

經過艱辛的繁星推薦、個人申請和分科測驗，終於來到世新的新生，對各系進階課程與一流設備有著極大興趣。畢業於新北高中的王思雅，因為對傳播有濃厚興趣，且嚮往社群小編、行銷企畫等工作，所以透過繁星入學世新的公共關係暨廣告學系。她也透露，在選校蒐集資料時，因為查到公廣系課程囊括了社會學、心理學等領域，符合個人規劃，因此讓她下定決心來到世新就讀。

做好個人發展規劃而選擇世新大學的還有他，以特殊選才管道入學，就讀廣播電視電影學系的新生李洛。擅長音樂創作、動畫製作的李洛表示，因為自學的關係，有很多時間接案、跑活動，甚至自己找資源做創作，就像是提早出社會歷練，也因此發現了自身缺少的能力。他認為，透過系上課程能加強影音拍攝的能力，他的音樂能得到更好的說故事方式，期待用畫面帶給觀眾更好的體驗。他們的築夢之旅，正從世新開始。