輔大中美堂智慧轉型 運動場域活化大躍進

經濟部工業局智慧顯示產業跨域合作聯盟(SDIA) 於今(5)日假天主教輔仁大學中美堂舉辦「智慧育樂解決方案成果展」，為促成傑可達(JECTOR)攜手達擎、慧誠智醫合作，聚焦於場域環境與智慧顯示器應用結合，透過大型體育賽事，以沉浸式體感設計的智慧互動系統、智慧導覽、智慧校園、大數據系統落實於育樂場域應用，以智慧生活未來為導向，融入六大生活需求「食、衣、住、行、育、樂」中，擴大智慧顯示運用於智慧育樂場域，進而拓展國際市場商機。

天主教輔仁大學使命副校長林瑞德表示，輔仁大學推廣全人教育發展，現今教育已不再僅僅是教授知識，而是培養學生全方位的能力，因此很榮幸藉由此次智慧校園產學研合作，為學院帶來無限的可能性。智慧顯示器不僅是一種技術設備，更是為全方位教育增加知識傳遞和學術探索發展性，對於師資培育及學習生涯助益良多，更完整落實智慧校園，讓智慧生活正向發展。

輔大副校長林瑞德表示，藉由此次智慧校園產學研合作，為學院帶來無限的可能性。圖/經濟部工業局提供

運用於輔大中美堂的智慧育樂解決方案，串聯傑可達顯示整合技術，以其智慧顯示設備162”無邊縫Fine Pitch LED顯示器及e能淨AIoT智能消毒柱搭載15.6吋 Signage雲端化的資訊串流擴充整體空間使用功能，讓校園的籃球場不只有學校球隊練球比賽使用。而透過智慧顯示解決方案可大幅度活化空間的等級規格，晉升國際體育賽事、大型表演、音樂會等大型功能性場地，讓場域空間增添娛樂效果，落實「智慧育樂」精神。

活動當日邀請天主教輔仁大學現役明星球員、輔仁大學競技啦啦隊，共同呈現出智慧育樂成果應用，以「無限可能籃球之夢」展示秀生動演繹，實境體會智慧顯示的全方位應用，期望藉由產業跨域合作模式，為台灣智慧顯示產業帶來更多關注與支持，促進推動國內智慧顯示產業永續發展，創造嶄新國際競爭力。