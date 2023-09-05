東海大學校友證重量推出 蔡其昌、蔡國洲成焦點代言人

立法院副院長蔡其昌和金可集團董事長蔡國洲躍身東海大學校友證發行代言人！ 東海大學為凝聚校友力量，共同幫助母校發展，全面推出官方版「東海大學校友證」，將號召全球15萬名校友辦證，東海大學表示，這次東海創校68年首度發行官方版校友證，不僅將提供校友更多服務，更將透過校友證成立「東海大學校友證基金」，作為永續回饋與幫助母校前進的力量。

東海大學今（5）日正式發行「東海大學校友證」。東海大學校友證發行以凝聚東海人為主軸，號召全球15萬名校友返校，除鏈結校內外資源外，也邀請校友們以實際行動助力東海。其中最受人矚目的是，立法院副院長蔡其昌與金可集團董事長蔡國洲擔任代言人，共同見證2023年「東海大學校友證」歷史性的時刻！參與貴賓包括東海大學董事長吳清邁、校長張國恩、副校長詹家昌、副校長劉正、校友總會副理事會長張光永、校友總會常務監事蔡慶瑞、校友總會輔導理事長李基正、校友總會名譽理事長蔡清華、新北市校友會前會長姚靜樺、校友總會秘書長吳昕容、校友總會執行顧問蔡宏毅、社會系系友會常務監事劉美華、社會系系友會秘書長賴薏淳，以及各學院院長、主任等人。

東海校長張國恩表示，東海正以「行政革新」、「跨域典範」、「永續發展」及「國際接軌」等四大面向的治校理念，邁向「翻轉、典範、榮耀及團結」的未來大學，為凝聚全球約15萬名東海人對東海的向心力，今年正式推出「東海大學校友證」面向全球東海人。張國恩強調，透過校友證的發行，同時也成立「東海大學校友證基金」，這不僅能將收入作為提供校友永續服務外，也將每年提撥一定比例，作為治校之用途，全面幫助東海邁向國內頂尖一流大學。

東海大學校友證發行以凝聚東海人為主軸，號召全球15萬名校友返校，除鏈結校內外資源外，也邀請校友們以實際行動助力東海。圖／陳嫣蔚

東海大學公共事務暨校友服務處表示，東海大學校友證收費標準參考各大學之收費機制，由於國內各大學多採年費制度，或是一次性的高額收費，東海大學折衷之後，考量在設立「東海大學校友證基金」的前提下，未來收取之費用將取之校友用之於校友，故最後決議有別其國內外其他大學以「年費」為機制，東海僅收取一次性費用，而凡曾於本校正式學制畢業並持有畢業證書者，皆可線上辦理等，優惠多又便利，且終身有效，辦證費用3000元將存入「東海大學校友證基金」，費用由會計單位管理，每年依照計畫提撥一定比例，作為海內外校友回娘家、國內外校友講座、全校校友聚會等相關費用之支出。

立法院副院長蔡其昌表示，作為東海大學歷史系畢業的他，在東海讀了七年半，他對母校的情感從來沒有忘記，今年東海推出「校友證」的目的，不僅在於讓母校能夠「永續」，更能邁向巔峰。蔡其昌說，校友證的卡面設計勾勒起了他當年在東海大學的深深的回憶，這融和華裔建築大師貝聿銘所設計路思義教堂，整體設計不僅具有強烈的東海印象，更象徵每位校友在這個校園擁有最珍貴與美好的時光印象，他相信此次校友證的發行，將進一步凝聚校友、在校學生、東海校方之間的情誼，共同再創東海新巔峰。

身為東海路思義校企董事長的傑出校友金可集團董事長蔡國洲指出，為進一步有效管理與發行，東海「路思義校企」與東海大學共同推動校友證，路思義校企作為學校衍生企業之一，旨在鏈結校友及學校資源打造共好平台，相信透過「路思義校企」平台申辦校友證，在辦卡過程將獲得更多保障與便利性，校友也可以輕鬆獲得電子校友證與路思義校企所提供之服務。蔡國洲強調，校友證有多項好康，不僅可享有校內停車收費79折、特約商店優惠，如林酒店、裕元、力麗觀光、福華飯店、和運租車等知名企業之優惠，校友證不僅具有東海人象徵性的功能，更有實質性的益處，他樂觀的說，校友證基金將推動東海邁向國內卓越一流大學。