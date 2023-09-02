2023 TCAC全台唯一認證國際賽事 醒吾科大一舉拿下四銀二銅好成績

2023台灣國際廚藝美食挑戰賽（TCAC），由國內唯一世界廚師聯合會認證的台灣廚藝美食協會與醒吾科技大學共同舉辦，今(2)日開始展開為期二天的比賽。醒吾科大觀光系學生鄭宜庭、陳彥慈、餐旅系張芷菱拿下職業大專傳統調酒組三銀的好成績，開心表示還會再努力。

亞洲名廚麥錦駒(前左一)帶隊評審冷盤展示比賽。圖／醒吾科大提供

台灣國際廚藝美食挑戰賽的核心理念在於凝聚全球的烹飪愛好者，共同分享對烹飪藝術的無限熱情的力量。透過辦理國際廚藝競賽，除可推廣台灣廚藝教育、展現台灣的外交軟實力，更可以培養餐飲專業人才。

現場糕點在醒吾科大觀餐大樓烘焙實務教室進行，參賽者全都專心認真的面對比賽。圖／醒吾科大提供

台灣廚藝美食協會理事長何育任表示，這次會選在醒吾科大舉行是因為醒吾科大觀光觀光餐旅學院有設備健全的教室，同時可容納16組單項目的比賽且整棟樓各教室都非常集中，有利比賽進行。本屆TCAC的一大亮點是提供最佳年輕廚師和最佳專業廚師的獲獎者前往義大利總部，國際烹飪學院（ICIF）進行烹飪培訓的榮譽機會。

台北城市科技大學蕭子恩獲得職業大專傳統調酒組冠軍其精湛調酒手藝，贏得評審一致青睞。圖／醒吾科大提供

醒吾科大餐旅管理系主任許燕斌感謝台灣廚藝美食協會讓這次活動不管是中餐、西餐、烘焙、飲調等七大項都在觀餐大樓進行比賽，希望台灣對餐飲類有興趣的愛好者都能一起參與，把台灣的廚藝在國際上發揚光大。

醒吾科大觀光餐旅學院張芷菱(左起)、鄭宜庭、陳彥慈得到職業大專傳統調酒組銀牌；陳盈琪得到創意吧台調酒組銅牌，他們開心表示一切辛苦付出都值得了。圖／醒吾科大提供

「國際評審團」來自澳大利亞、新加坡、香港、瑞士、澳門、馬來西亞、德國、美國以及韓國等11個國家，由知名WORLDCHEFS認證的評審，以及受尊敬的本地評審和名廚，將確保公正且有深度的評估。

醒吾科大觀光餐旅學院湯承宇得到西式現場熱肉類銅牌，感謝老師的支持與指導。圖／醒吾科大提供

醒吾科技大學有著世廚認證評審的觀光觀光餐旅學院院長黃寶元、王聰明老師；烘焙新秀評審有餐旅系主任許燕斌、張哲維老師，為學生提供優質的教育和專業指導，並提供實際的指導和建議。

醒吾科大觀光餐旅學院劉亭郁得到西式現場熱家禽類銅牌，不是第一次參加世界賽程的她希望下次能獲得更好的成績。圖／醒吾科大提供

醒吾科大觀光觀光餐旅學院鄭宜庭第一次參加台灣國際廚藝美食挑戰賽，也第一次一個人獨自上台比賽，過程中真的很緊張，但也因為有王建華老師的支持才順利完成。對自己整體表現還滿意的鄭宜庭直言，這次的展台也花了蠻多的時間去設計，很開心能得到評審的認同。獲得冠軍的是台北城市科技大學蕭子恩，其精湛調酒手藝，贏得評審一致青睞。

醒吾科大觀光觀光餐旅學院陳盈琪參加創意吧台調酒組就是為了突破自我，因為不擅長在評審老師面前說話，所以藉由這次比賽努力練習，希望能有一個很好表現，最後表現不如預期，但是會再參與國際賽事。

經過一整天的賽程下來，醒吾科大觀光餐旅學院湯承宇得到西式現場熱肉類銅牌、劉亭郁得到西式現場熱家禽類銅牌、張芷菱、鄭宜庭、陳彥慈得到職業大專傳統調酒組銀牌及陳盈琪得到創意吧台調酒組銅牌，同時又是工作人員的他們，直呼一整天都好充實。

台灣國際廚藝美食挑戰賽已經成為烹飪界一個傑出的盛會。此次活動在醒吾科技大學舉行，已吸引超過220個人和團隊參賽者的踴躍報名。參賽者來自台灣、南韓、馬來西亞以及泰國等國，將在七個不同類別的比賽項目中進行激烈而富有創意的角逐，其中包括烹飪冷盤展示、飲調、咖啡人才挑戰等多個類別。

台灣享有「國際美食王國」美譽，餐飲亦是全世界最富活力的熱門產業之一， 希望借由此次活動讓年輕廚師、資深烹飪專家、侍酒師、調酒師、糕點師以及烹飪藝術家皆熱切參與，期待展示自我獨特的招牌菜餚和才華，凸顯其獨特的創造力與視野。TCAC第二天精彩競賽，明(3)日繼續在醒吾科大觀餐大樓舉行，各國選手為爭取好成績都將全力以赴。