新空間國際湯錦惠、林俊毅母子 打造地方創生翻轉野柳地質公園

野柳地質公園最廣為人知的莫過於「女王頭」熱門景點了。新空間國際日前舉辦夜訪女王頭活動風光落幕，活動短短17天即吸引5萬人共襄盛舉，其幕後推手則是新空間國際總經理湯錦惠。

出生於高雄的湯錦惠表示，婚前從未踏入野柳，結婚後與夫婿在野柳後居住超過50年，現今她在萬里野柳地區已為名人，她幸福喊道：「野柳已成為我道地的故鄉了」。

憑藉著對野柳地區的熱愛，湯錦惠在疫情期間承接新空間國際公司，並一肩扛起野柳地質公園的經營與維運。許多人常常問湯錦惠，經營偏鄉的遊樂地質公園是個吃力不討好的工作，為什麼她願意做那麼久？她用一貫親切的笑容微笑表示，因為捨不得看到她美麗的故鄉淹沒於荒煙蔓草中，而美麗的故里應被更多人認識與喜愛。

由於心中對野柳的堅持與熱愛，湯錦惠不斷思考如何結合多方資源，讓野柳地質公園被更多人看到，而在她努力奔走下，野柳地質公園成功與日本勝景山口縣秋吉台簽訂姊妹公園，另外還有日本下北、銚子、伊豆半島、山陰海岸及淺間山，以及中國大陸福建泰寧、福州雲頂、河南雲台山及甘肅張掖等地的地質公園，都成為野柳地質公園的姊妹或友好公園，順利接軌國際且能見度更高。

湯錦惠表示，野柳地質公園原隸屬新北市政府管轄，後隸屬交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處，由此可見野柳地質公園在台灣觀光景點中是別具特色與觀光價值。以往兩岸交流熱烈時，陸客自由行都以野柳地質公園列為必定造訪之地，後來日韓觀光旅客亦熱愛參訪野柳地質公園，且成功樹立成為國際觀光景點的重要地位。

湯錦惠堅持強化野柳地區的地方創生，須尋找出與時俱進的創新與思維，用此新的思維來運營野柳地質公園，但是如何在求新求變時，還能兼顧既有地質公園的自然風貌與人文價值，這對她而言是一大考驗。在她陷入兩難時，兒子林俊毅感受到媽媽的努力與辛勞，毅然放棄都會區大好工作的錢景，帶著妻子回鄉協助媽媽創生野柳。

林俊毅表示，他在野柳長大成人，後來離鄉背井到大都會求學、就業、結婚，3年前因全球遭受新冠疫情，台灣乃至於全世界觀光旅遊全都停止，而野柳地質公園瞬間變成門可羅雀的稀疏光景，他看到媽媽為了地質公園員工生計與營運問題操煩而瞬間衰老了許多，他心疼媽媽的辛勞，決定一肩扛起這個重任，回鄉分擔媽媽的辛勞。

林俊毅感動說道，雖然疫情嚴重影響經濟，幸好公司員工都能共體時艱，一起攜手走過艱難的時刻。自去年底疫情趨緩，全世界開放觀光旅遊後，國際觀光客開始來台旅遊，地質公園的遊客陸續回流，但是他了解，地質公園僅靠國際旅客遠遠是不夠的，而穩固本國旅客的基石更是重要關鍵。

於是母子倆著手進行地方創生計畫，組成在地推廣組織，深耕與推廣野柳在地文化與自然風貌，更讓野柳地質公園取得環保署環境教育場域的認證，讓新北萬里鄰近地區的國小、國高中學生在進行環保教育時，可以就近到野柳地質公園進行深度的環境教學，培養學子自小就能具備保育環境的義務與觀念，也能認同在地的自然地質風貌，這些小小堅兵都是未來推廣野柳地質公園的最佳推手。

野柳地區的地方創生逐漸看到成效，地方民眾也漸漸對在地自然景致與人文風貌有了更多認同，6月28日是夜訪女王頭活動的地方敦親日，只開放給野柳地區的鄉親入園，那天晚上野柳地區共有708位鄉親齊聚地質公園，彷彿就是一場在地居民同樂會。

湯錦惠開心表示，鄉親齊聚一堂的溫馨與感動是她這生中永難忘懷的事，這個景緻，也為她多年努力於地方創生的成果做了最好的詮釋，她深信，這股感動是個進行式，未來一定會傳承下去，讓野柳地質公園不僅僅是個公園，更是一個極具人文自然與鄉土味的具有代表性的地質公園。