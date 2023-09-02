醒吾科大手作烘焙實用班 結業即就業上演搶人戲碼

醒吾科大與新北市政府職業訓練中心合作開設失業者職業訓練「手作烘焙實用班」，今(01)日舉辦結訓暨成果展。此次開班不只教授手作麵包、西點蛋糕、中式點心；更辦理多場徵才說明會，提昇勞工工作實務技能及增加工作機會，學員滿是期待職場第二春。

手作烘焙實用班學員張佑澤對烘焙非常有興趣，也開心能參與這次的課程。圖／醒吾科大提供

醒吾科大推廣中心開設手作烘焙實用班，特別邀請餐旅系許燕斌主任、宋應欣、陳國勝、張哲維、林家和、楊永仁等多位老師教授烘焙課程外，也邀請典華幸福資源整合股份有限公司、海波浪餐飲開發有限公司、森覓有限公司、林口爵怡溫德姆酒店及一百分股份有限公司等多家廠商進駐，提供多項職缺讓學員們的選擇更多元。

推廣中心主任吳宸漢(左起)辦理徵才說明會，一百分股份有限公司品牌總監沈一傑給學員介紹相關職缺。圖／醒吾科大提供

醒吾科大推廣教育中心主任吳宸漢表示，為了提升學員們的學習成效，此次使用國際廚藝學院專業教室，這裡擁有寬敞舒適乾淨安全的學習環境，這裡的設備是業界最新最先進的，教師陣容都是世界級的金牌烘焙達人。除了正規課程，我們更安排了多家飯店集團與相關企業來此徵才，我們衷心的期望結訓學員皆能順利就業更鼓勵自行創業成為企業主。

徵才說明會中每位學員都認真填寫自我履歷。圖／醒吾科大提供

手作烘焙實用班學員梁美觀從台灣就業通得到訊息後就報名參加，對於此次課程安排非常滿意，做出來的作品都非常好吃，覺得這個課程非常充實及快樂。學員游雨則表示，不管是技術方面還是身心靈的再調整，都得到很大的幫助，讓他們有勇氣再進入職場。

醒吾科大與新北市政府職業訓練中心合作開設失業者職業訓練「手作烘焙實用班」，舉辦結訓暨成果展，學員開心拿到結業證書，還能呈現自己完成的作品。圖／醒吾科大提供

醒吾科大推廣教育中心將持續與新北市政府職業訓練中心合作，開辦更多專業的職訓課程，協助失業勞工學習專業技能，重返職場順利就業，以務實致用培育專業人才為目標，提供民眾終身學習場所。

醒吾科大軟硬體設施齊備，擁有國際級教學設備，並與國內唯一由世界廚師聯合會認證的台灣廚藝美食協會共同舉辦2023台灣國際廚藝美食挑戰賽，已吸引超過220個人和團隊參賽者的踴躍報名，明後兩天(09/02-09/03)在設備新穎的觀餐大樓展開為期二天的比賽。