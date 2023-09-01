強化公務人員全球化永續英語力

公務人力發展學院舉辦「中高階涉外公務人員英語訓練成果發表會」

行政院人事行政總處公務人力發展學院於本(9)月1日(星期五)舉辦「112年度中高階涉外公務人員英語訓練」精銳班結業式暨永續發展目標SDGs倡議簡報成果發表會，計有來自行政院所屬各機關處理國際事務及辦理需英語溝通能力業務人員23人順利結訓，展現英語訓練成果。

為深化落實2030年雙語政策，強化涉外專業人員全球化永續英語能力，公務人力發展學院於南投院區開辦「112年度中高階涉外公務人員英語訓練」，學員在完成4週住班密集訓練後舉辦結業式暨訓練成果發表會。成果發表會以聯合國永續發展目標SDGs為倡議主題，由學員擇定不同主題，分組報告，並邀請朝邦文教基金會副執行長張桂芬、環保運動工作者文魯彬Robin J. Winkler律師及外交部編譯董東尼Anthony Carlisle，擔任評審委員，提供講評建議，並頒發學習優異獎項。

國發會擘劃雙語政策六大工作主軸，其中提升公務人員英語力為推動面向之一，公務人力發展學院特別規劃112年度中高階涉外公務人員英語訓練，其學習目標在於培訓中高階公務人員成為全球化的雙語人才，課程除加強其四項技能英語力、全球事務力外，更全面提升處理國際事務所需之英語溝通力職能。中高階涉外公務人員英語訓練採全英語沉浸式教學，透過完善課程規劃，及運用多元教學法，如情境演練、與國際生交流，及模擬國際會議等活動，培養中高階公務人員於國際談判、國際會議、接待外賓等場合，均能自信地展現流暢英語力，提升接軌國際之量能。

合作學校靜宜大學外語中心主任黃麗蓉表示，此次課程設計重點為全方位參與式學習之教學，強調以學習者為中心，以漸進式循環教學進行扎實課程訓練，確實能為我國培育具良好外語溝通能力及優秀涉外專才。公務人力發展學院指出，本班學員女性15人、男性8人；中央機關19人、地方機關4人，相信學員結訓後，持續聚焦專業增進英語力，俾於處理國際事務及涉外業務上能更加得心應手，發揮最大效益，為提升臺灣的國際競爭力一起努力。