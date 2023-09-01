2023 AMF論壇重返實體 揭秘會展新樣貌

2023亞洲會展產業論壇（Asian MICE Forum, AMF），將於9月13日在台北國際會議中心回歸實體！會展產業的靭性在疫後迎來快速復甦，今（2023）年特別在疫後邀請國際會展專家來台分享第一手產業趨勢並與國內會展高手暢談產業的未來。AMF為經濟部國際貿易局委託外貿協會辦理的活動，迄今已邁入第18屆，為國內會展業者相互交流的平台，促進國內會展業者與國際接軌，並增加會展新資訊的交流機會。

國內滿力、集思與艾力得等主要PCO代表及全球會議公司聯盟前會長Nancy Tan將分享其與政府、公協學會跨業的夥伴合作與推動復甦的成功案例。貿易局MEET TAIWAN計畫代表將分享榮獲2023 Eventex Awards的GREENTOPIA永續會展城市活動的綠色環保作法。泰國會展局主任Supanich Thiansing亦將於AMF現場分享泰國的Bleisure新潮流，以及如何藉由設計多元體驗，向休閒商務旅客展示不同城市的魅力。即將在2025年展開的大阪世博，是彙集世界文化和創新的國際盛會，大阪觀光局世博總括官田中嘉一也將親臨AMF，分享籌辦大阪世博的心法。

此外，有更多創意觀點和創新設計，全球知名公關集團Golin亞太區總裁Darren Burns將分享行銷在疫後的新體驗及挑戰，如何讓參與者實現自我並感受樂趣。擅長開發會展科技和解決方案的Cvent公司主任 Will Kataria將解析最新科技應用，以及未來虛實整合的技術如何讓展覽發揮最大優勢。在會展跨世代對談中，由安益、歐立利及展昭等國內專業展覽公司主要人物們對談不同世代在產業中的體現與觀察，與未來該如何共同譜寫產業樣貌。

2023 AMF齊聚會展菁英，以多元及創新的話題為台灣業者注入新思維。歡迎國內會展業者或即將踏入會展界的明日之星一同參與本次論壇，活動報名網址（https://2023amf.taiwantrade.com）。